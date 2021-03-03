И совесть не мучает... В Севастополе "якобы волонтёр" обворовал пожилого мужчину

В Севастополе обманным путём ранее судимый житель города похитил у 82-летнего мужчины 5 тысяч рублей.

Потерпевший рассказал, что в его дверь позвонил неизвестный, представился волонтёром и предложил помощь по дому. Ничего не заподозрив, хозяин квартиры впустил гостя, а затем попросил его вынести мусор и сходить в магазин за покупками. Когда пенсионер передал незнакомцу деньги, он похитил их и скрылся. Мужчина обратился с заявлением в полицию сразу, как только понял, что стал жертвой мошенника, — сообщили в пресс-службе УМВД России по г. Севастополю.

В результате оперативно-розыскных сотрудники уголовного розыска ОП № 1 «Северное» ОМВД России по Нахимовскому району задержали злоумышленника. Полицейские установили, что мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за мошенничество. Похищенные обманом деньги он потратил на свои нужды.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», ему грозит до пяти лет лишения свободы.