И так бывает: севастополец нашёл портмоне, дал объявление, с хозяином познакомился и… потратил деньги

Вечером на одном из городских пляжей 31-летний севастополец нашёл портмоне с документами, банковскими картами и крупной суммой денег.

Находка настолько обескуражила мужчину, что он решил проверить подлинность найденных денег. Для этого горожанин разместил в сети Интернет объявление, в котором сообщил, что нашёл портмоне с документами и деньгами. Вскоре севастопольцу позвонил 36-летний житель столицы, который рассказал, что потерял кошелёк, подтвердил подлинность найденных банкнот и попросил вернуть документы, банковские карты и деньги. Услышав желаемое, мужчина сразу прервал разговор, заблокировал номер москвича и потратил его деньги на свои нужды, — озвучили детали истории в пресс-службе УМВД России в Севастополе.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска отделения полиции № 1 «Северное» ОМВД России по Нахимовскому району задержали подозреваемого.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.