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И такое случается. Освободить руку от тесного кольца девочке помогли севастопольские спасатели

И такое случается. Освободить руку от тесного кольца девочке помогли севастопольские спасатели

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 20:54 31.07.2021

30 июля в 1-ю пожарно-спасательную часть ГУ МЧС России по г. Севастополю обратился гражданин. Он привёл свою младшую сестру, которой требовалась помощь. Накануне девочка надела на палец левой руки тесное металлическое кольцо и не смогла его снять самостоятельно, попытки родственников также не увенчались успехом. На помощь пришли севастопольские спасатели.

И такое случается. Освободить руку от тесного кольца девочке помогли севастопольские спасатели

С максимальной осторожностью сотрудники чрезвычайного ведомства разрезали и разогнули неподатливое украшение, после чего охладили кисть руки ребёнка для снятия отёка. Специализированной медицинской помощи девочке не потребовалось, функции пальцев и целостность кожных покровов нарушены не были. В целом манипуляции заняли около семи минут, — рассказали в чрезвычайном ведомстве.

И такое случается. Освободить руку от тесного кольца девочке помогли севастопольские спасатели

Фото: ГУ МЧС России по г. Севастополю.

И такое случается. Освободить руку от тесного кольца девочке помогли севастопольские спасатели

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