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И тут пошла волна фейков о выборах в Крыму и Севастополе
Иллюстрация: pxhere.com

И тут пошла волна фейков о выборах в Крыму и Севастополе

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:40 18.09.2021

В Общественной палате РФ за первый день выборов выявили порядка 7 тысяч фейков. В лидерах по количеству недостоверной информации в Сети: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург и Новосибирск. Однако и о выборах в Крыму и Севастополе тоже вранья немало.

Большое количество фейков связано с Крымом, с Севастополем. И действительно, очень много случаев, когда дается неправильная интерпретация, абсолютно безграмотная, при полном несоответствии реальной ситуации, — заметил председатель координационного совета Общественной палаты РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев.

По словам киберволонтеров, часть подобных «сообщений» — полная ахинея. Например: люди голосуют без масок, «вбросы», фото урн с пустыми бюллетенями, опущенными для проверки КОИБ, выдавалось за случай «избирательной карусели». Фейки приходят с недавно созданных интернет-акаунтов. Однако благодаря видеонаблюдению и работе журналистов такие сообщения «купировались на взлете».

По материалам ТАСС.

И тут пошла волна фейков о выборах в Крыму и Севастополе

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