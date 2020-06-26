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 И тут «проснулся» Порошенко и заявил: у Украины «есть шанс вернуть Крым»
Фото: ФБ

И тут «проснулся» Порошенко и заявил: у Украины «есть шанс вернуть Крым»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 12:51 26.06.2020

Изрядно подзабытый Петр Порошенко, действительно, проснулся. А спал очень долго. Знаете, на чем зиждется его «свежая мысль» о том, что у Украины появился «исторический шанс вернуть Крым»? На мировом кризисе и ценах на нефть. Дескать, в России все держится на ценах на нефть, «рухнет колосс» и сам отдаст полуостров. Ну как не прослезиться?! Цены на нефть уже были и в «отрицательных показателях», уже и снова в рост пошли, а Россия все не падает, и коронавирус не подкосил, и людям деньги платят, и экономика восстанавливается, и… Крым все российский.

Но Порошенко непоколебим. Говорит:

В условиях падения цен на нефть и глубокого кризиса в России Киев может укрепить международную солидарность и заставить Москву уйти из Крыма.

Ну не может наша страна, по убеждению Порошенко, финансировать полуостров. Не мо-жет. А кто так не считает: враг, агент Москвы, «зрадник». Тссс, не говорите ему ничего про объемы финансирования Крыма, про новые трассы, социальные программы, про увеличение размера ФЦП. Пусть остается в плену влажных мечтаний. Ведь однажды проснется снова, улыбнется и молвит: «Крым нам уже повернули». И все… Вызывайте санитаров.

До санитаров, мы уверены скоро дойдет. А пока откликнулись сенаторы. Член Совета Федерации РФ Алексей Пушков коротко и ясно прокомментировал слова Порошенко.

В 1991 году история дала Украине уникальный шанс сохранить Крым в своем составе. Она им не воспользовалась. И в 2014 потеряла Крым. Навсегда, — написал сенатор в своем Твиттере.

Мы уверены, сейчас появится много комментариев серьезных политиков. Все будут пояснять, что Порошенко не прав, и почему не прав. Да какая разница?! Навсегда, и точка.

Сеня Фрименс.

И тут «проснулся» Порошенко и заявил: у Украины «есть шанс вернуть Крым»

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