И в будни, и в праздники… онлайн-мошенники продолжат обманывать крымчан

С 11 по 17 марта жертвами дистанционных мошенников стали 83 крымчанина. Как сообщили в МВД по РК, онлайн-мошенники манипулируют «проверенными схемами» — посредством звонков, Интернета, установки вредоносных приложений и перехода по ссылкам.

ЗВОНКИ.

В полицию обратились 36 граждан, пострадавших от действий мошенников по такой схеме.

В полицию Симферополя обратилась местная жительница, которая стала жертвой мошенника. Женщине позвонил неизвестный, представился якобы покупателем участка, объявление о котором было размещено ранее на одном из сайтов. Под предлогом внесения предоплаты, неизвестный обманным путем завладел деньгами женщины.

Жительница Евпатории рассказала сотрудникам полиции, что ей позвонил неизвестный и представился сотрудником правоохранительных органов. Под предлогом погашения кредита, якобы взятого на имя заявительницы, звонивший завладел денежными средствами женщины.

В схему «Ваш родственник попал в ДТП» поверили жители Симферопольского и Кировского районов, Армянска. Им позвонил неизвестный и сообщил, что родственник попал в ДТП, срочно нужны деньги. Граждане передали нужную сумму денежных средств пришедшим к ним курьерам.

20 из указанного количества ЗВОНКОВ были осуществлены посредством мессенджеров, в том числе с использованием логотипа одного из ведущих банков Крыма.

Мошенники всё чаще используют мессенджеры в своих схемах обмана. Они представляются сотрудниками банков и правоохранительных органов, сообщают недостоверную информацию. Прежде, чем действовать по инструкции злоумышленников, позвоните в банк и убедитесь в правдивости сообщаемой информации, — отметили в МВД по РК.

Жительнице Сакского района в мессенджере Телеграм позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Под предлогом сохранности денежных средств, завладел накоплениями женщины.

Жительница Феодосии обратилась с заявлением в полицию и сообщила, что в мессенджере Вотсап ей поступил звонок. Неизвестный представился сотрудником сотовой компании. Под предлогом продления срока пользования сим-картой, злоумышленник завладел денежными средствами заявительницы.

Услышали по телефону такие слова?

– «на вас кто-то прямо сейчас оформляет кредит»;

– «вам надо опередить мошенников и спрятать свои средства на безопасном счету»;

– «вам звонит следователь/дознаватель/судебный пристав/оперативник ФСБ»;

– «на вас заведено уголовное дело…».

ПОЛОЖИТЕ ТРУБКУ!

ИНТЕРНЕТ-САЙТЫ, СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ, МЕССЕНДЖЕРЫ.

На уловки мошенников, которые используют социальные сети, мессенджеры и Интернет-сайты попались 33 гражданина.

Жительница Советского района рассказала сотрудникам полиции, что в социальной сети ей написала подруга и сообщила, что якобы заявительница выиграла денежный приз в розыгрыше от банка. Для получения выигрыша необходимо сообщить данные банковской карты. Женщина отправила реквизиты, а после с ее счета списались денежные средства. Аккаунт подруги был взломан неизвестными, а заявительница попала на уловку мошенника.

С заявлением о мошенничестве обратилась в полицию жительница Феодосии. Женщина сообщила, что в мессенджере Телеграм у одного из блогеров хотела приобрести консультации и методики для похудения. Перевела денежные средства, но услуги так и не получила.

Жительница Симферополя сообщила полицейским, что неизвестный, мошенническим способом, используя игровую платформу, под предлогом проверки аккаунта на хищение косметических предметов для персонажей в игре, завладел денежными средствами заявительницы.

УСТАНОВКА СТОРОННИХ ПРИЛОЖЕНИЙ И ПЕРЕХОД ПО ССЫЛКАМ.

14 граждан попались на уловки мошенников – перешли по ссылкам от неизвестного источника и установили вредоносные приложения.

Житель Красногвардейского района обратился в полицию, рассказав, что на сайте объявлений разместил публикацию о продаже двигателя для лодки. После с ним связался неизвестный, который сообщил о намерениях приобрести данный товар. Для этого заявителю было предложено перейти по ссылке и ввести реквизиты банковской карты, чтобы «покупатель» смог отправить деньги за товар. После ввода данных, со счета заявителя списались денежные средства.

Жительница Симферополя сообщила полицейским, что неизвестный позвонил ей в мессенджере «Телеграм» и представился сотрудником службы безопасности банка. Под предлогом несанкционированного списания денежных средств с банковского счёта заявительницы третьими лицами, неизвестный убедил установить вредоносное приложение, после чего с банковского счета женщины списались денежные средства.

МВД по РК в очередной раз напоминает:

Не спешите принимать решения, касающиеся ваших сбережений. Помните, безопасность ваших финансовых средств зависит только от вас. Если вы стали жертвой мошенников, немедленно сообщите об этом в полицию, по единому номеру 102 или обратитесь с письменным заявлением в любое ближайшее отделение полиции.