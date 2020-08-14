И в чём тут дело? Почему банк не одобрил ипотеку: главные причины отказа

Банк не комментирует причины отказа в ипотеке, и порой сложно понять, почему принято такое решение.
Но, отмечают эксперты портала
Плохая кредитная история
Кредитная история — это информация по всем кредитам и займам, которые когда-либо были и есть у заемщика.
Рассматривая заявку на кредит, банк проверяет кредитную историю потенциального заемщика и созаемщиков. Все просрочки или уклонения от платежей, судебные разбирательства по кредитным договорам влияют на состояние кредитной истории, а впоследствии и на решение банка о выдаче ипотеки.
Например, если в кредитной истории зафиксировано несколько просрочек сроком в 3-5 дней, это вряд ли станет причиной отказа в ипотеке, наличие длительных просрочек повышает вероятность отказа, а невыплата кредита и судебные разбирательства по нему — практически гарантия в отказе на ипотеку.
Что делать
- Проверьте свою кредитную историю
Если просрочки платежа произошли не по вашей вине, предоставьте в бюро кредитных историй документ, это подтверждающий: справку о нахождении в больнице, справку о задержке зарплаты с места работы и т.д. И напишите заявление с просьбой скорректировать вашу кредитную историю
Важно! В интернете много предложений улучшить вашу кредитную историю за деньги. Запомните: это невозможно. И доверять услугам таких посредников нельзя — будет только хуже.
- Проверьте наличие штрафов и задолженностей
Может быть, у вас есть неоплаченный и забытый штраф ГИБДД на небольшую сумму, долг по алиментам или коммуналке. Это также может повлиять на решение банка.
Необходимо проверить:
— Задолженности по уплате штрафов или налогов
— Наличие исполнительных производств в отношении вас
— Сведения о банкротстве
— Открытые судебные разбирательства
Недостаточный доход
Два главных вопроса банка к вашему доходу: насколько он стабилен и хватит ли его для регулярных выплат по ипотечному кредиту. При этом у потенциального заемщика должны оставаться деньги на питание, оплату ЖКХ, содержание неработающих членов семьи, налоги и другие обязательные расходы.
Например, если у потенциального заемщика ежемесячный ипотечный платеж по выбранной квартире составляет 31 тысячу рублей, а зарплата при этом 40 тысяч рублей, такой доход недостаточен. Банк откажет в ипотеке, потому что оставшиеся 9 тысяч рублей — меньше установленного прожиточного минимума на человека.
Что делать
- Измените параметры кредита
Попробуйте выбрать жилье подешевле, уменьшить запрашиваемую сумму или увеличить размер первоначального взноса. Также можно увеличить срок ипотеки — чем больше срок, тем меньше будет размер ежемесячного платежа.
- Привлеките созаемщиков
Их доходы также учитываются банком при определении суммы кредита.
- Сообщите о дополнительных источниках дохода
Это может быть незафиксированная, но стабильная подработка, проценты по банковским вкладам, средства от сдачи квартиры в наем или аренду и т.д.
Большая кредитная нагрузка
Даже если у потенциального заемщика высокий и стабильный доход, хорошая кредитная история, но много других кредитов, банк может отказать в ипотеке. Принимая решение, банк оценивает ваше общее финансовое положение, и если у вас есть несколько дополнительных кредитов, возникает вероятность, что на выплаты по ипотеке вам просто не хватит денег.
Например, у потенциального заемщика зарплата 60 тысяч рублей, при этом он ежемесячно выплачивает по имеющимся кредитам 20 тысяч рублей, плюс платеж по ипотеке составит 30 тысяч рублей. На необходимые расходы у клиента остается всего 10 тысяч рублей в месяц. Этого не хватит, чтобы обеспечивать себя и семью, и банк наверняка откажет в одобрении ипотеки.
Также в кредитную нагрузку будут входить поручительства по чужим кредитам. И если кредитор не платит, а вы при этом не выполняете свои обязанности созаемщика — это еще и негативно повлияет на вашу кредитную историю.
Что делать
- Погасите действующие кредиты и закройте кредитные карты
Даже если вы не пользуетесь кредитной картой, и она давно пылится у вас на полке, ее лучше закрыть. Перед повторной подачей заявки надо учитывать, что в бюро кредитных историй информация о погашении кредита обновляется примерно в течение месяца.
Недостоверная информация
Банк тщательно проверяет всю полученную от клиента информацию. Попытка обмануть скорее всего обернется отказом в ипотеке.
Даже если вы сделали это непреднамеренно, что-то забыли, упустили или просто ошиблись, банк скорее всего расценит это как обман и не одобрит заявку.
Что делать
- Внимательно проверяйте документы
Проверьте действительность паспорта и других предоставленных вами документов на момент подачи заявки.
- Указывайте только достоверную информацию
Заранее предупредите руководителя, отдел кадров, бухгалтерию и родственников о возможном звонке из банка. Не бойтесь предоставить больше информации, чем нужно — это не повлияет негативно на решение банка, а вот недостаток сведений может дать отрицательный эффект.
Когда можно подать повторную заявку
Кредитная политика банка время от времени меняется. А значит банк может изменить своё решение. Вы можете повторно подать заявку на получение кредита через два месяца после отказа.
За это время можно определить вероятную причину отказа и постараться исправить ситуацию. Новые заявки рассматриваются без учета предыдущих решений.
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