И в чём тут дело? Почему банк не одобрил ипотеку: главные причины отказа

Банк не комментирует причины отказа в ипотеке, и порой сложно понять, почему принято такое решение.

Но, отмечают эксперты портала ДомКлик , если проанализировать конкретную ситуацию, можно предположить, почему так вышло.

Плохая кредитная история

Кредитная история — это информация по всем кредитам и займам, которые когда-либо были и есть у заемщика.

Рассматривая заявку на кредит, банк проверяет кредитную историю потенциального заемщика и созаемщиков. Все просрочки или уклонения от платежей, судебные разбирательства по кредитным договорам влияют на состояние кредитной истории, а впоследствии и на решение банка о выдаче ипотеки.

Например, если в кредитной истории зафиксировано несколько просрочек сроком в 3-5 дней, это вряд ли станет причиной отказа в ипотеке, наличие длительных просрочек повышает вероятность отказа, а невыплата кредита и судебные разбирательства по нему — практически гарантия в отказе на ипотеку.

Что делать

Проверьте свою кредитную историю

Если просрочки платежа произошли не по вашей вине, предоставьте в бюро кредитных историй документ, это подтверждающий: справку о нахождении в больнице, справку о задержке зарплаты с места работы и т.д. И напишите заявление с просьбой скорректировать вашу кредитную историю

Важно! В интернете много предложений улучшить вашу кредитную историю за деньги. Запомните: это невозможно. И доверять услугам таких посредников нельзя — будет только хуже.

Проверьте наличие штрафов и задолженностей

Может быть, у вас есть неоплаченный и забытый штраф ГИБДД на небольшую сумму, долг по алиментам или коммуналке. Это также может повлиять на решение банка.

Необходимо проверить:

— Задолженности по уплате штрафов или налогов

— Наличие исполнительных производств в отношении вас

— Сведения о банкротстве

— Открытые судебные разбирательства

Недостаточный доход

Два главных вопроса банка к вашему доходу: насколько он стабилен и хватит ли его для регулярных выплат по ипотечному кредиту. При этом у потенциального заемщика должны оставаться деньги на питание, оплату ЖКХ, содержание неработающих членов семьи, налоги и другие обязательные расходы.

Например, если у потенциального заемщика ежемесячный ипотечный платеж по выбранной квартире составляет 31 тысячу рублей, а зарплата при этом 40 тысяч рублей, такой доход недостаточен. Банк откажет в ипотеке, потому что оставшиеся 9 тысяч рублей — меньше установленного прожиточного минимума на человека.

Что делать

Измените параметры кредита

Попробуйте выбрать жилье подешевле, уменьшить запрашиваемую сумму или увеличить размер первоначального взноса. Также можно увеличить срок ипотеки — чем больше срок, тем меньше будет размер ежемесячного платежа.

Привлеките созаемщиков

Их доходы также учитываются банком при определении суммы кредита.

Сообщите о дополнительных источниках дохода

Это может быть незафиксированная, но стабильная подработка, проценты по банковским вкладам, средства от сдачи квартиры в наем или аренду и т.д.

Большая кредитная нагрузка

Даже если у потенциального заемщика высокий и стабильный доход, хорошая кредитная история, но много других кредитов, банк может отказать в ипотеке. Принимая решение, банк оценивает ваше общее финансовое положение, и если у вас есть несколько дополнительных кредитов, возникает вероятность, что на выплаты по ипотеке вам просто не хватит денег.

Например, у потенциального заемщика зарплата 60 тысяч рублей, при этом он ежемесячно выплачивает по имеющимся кредитам 20 тысяч рублей, плюс платеж по ипотеке составит 30 тысяч рублей. На необходимые расходы у клиента остается всего 10 тысяч рублей в месяц. Этого не хватит, чтобы обеспечивать себя и семью, и банк наверняка откажет в одобрении ипотеки.

Также в кредитную нагрузку будут входить поручительства по чужим кредитам. И если кредитор не платит, а вы при этом не выполняете свои обязанности созаемщика — это еще и негативно повлияет на вашу кредитную историю.

Что делать

Погасите действующие кредиты и закройте кредитные карты

Даже если вы не пользуетесь кредитной картой, и она давно пылится у вас на полке, ее лучше закрыть. Перед повторной подачей заявки надо учитывать, что в бюро кредитных историй информация о погашении кредита обновляется примерно в течение месяца.

Недостоверная информация

Банк тщательно проверяет всю полученную от клиента информацию. Попытка обмануть скорее всего обернется отказом в ипотеке.

Даже если вы сделали это непреднамеренно, что-то забыли, упустили или просто ошиблись, банк скорее всего расценит это как обман и не одобрит заявку.

Что делать

Внимательно проверяйте документы

Проверьте действительность паспорта и других предоставленных вами документов на момент подачи заявки.

Указывайте только достоверную информацию

Заранее предупредите руководителя, отдел кадров, бухгалтерию и родственников о возможном звонке из банка. Не бойтесь предоставить больше информации, чем нужно — это не повлияет негативно на решение банка, а вот недостаток сведений может дать отрицательный эффект.

Когда можно подать повторную заявку

Кредитная политика банка время от времени меняется. А значит банк может изменить своё решение. Вы можете повторно подать заявку на получение кредита через два месяца после отказа.

За это время можно определить вероятную причину отказа и постараться исправить ситуацию. Новые заявки рассматриваются без учета предыдущих решений.

Источник: ДомКлик

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