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И в Крыму будут ловить пьяных за рулем. Причем не только в выходные и не только по вечерам
Фото: ГИБДД

И в Крыму будут ловить пьяных за рулем. Причем не только в выходные и не только по вечерам

Опубликовал: CrimeaPRESS в ГИБДД Крыма 19:52 18.02.2022

С 21 по 27 февраля в Крыму пройдет оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». Госавтоинспекция напоминает:

Управление транспортным средством в состоянии опьянения влечет за собой административное наказание — штраф в размере 30 000 рублей, с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет, при повторном совершении в течение года данного административного правонарушения, наступает уголовная ответственность по ст. 264.1 УК РФ. Лица, не имеющие водительского удостоверения, либо лишенные права управления транспортным средством и управляющие автомобилем в состоянии опьянения (равно как и отказавшиеся от медицинского освидетельствования) могут быть подвергнуты административному аресту на срок от 10 до 15 суток, либо оштрафованы на 30 тысяч рублей.

Ну а на протяжении всей следующей недели на дорогах Крыма – массовые проверки «на градус».

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