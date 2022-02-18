И в Крыму будут ловить пьяных за рулем. Причем не только в выходные и не только по вечерам

С 21 по 27 февраля в Крыму пройдет оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». Госавтоинспекция напоминает:

Управление транспортным средством в состоянии опьянения влечет за собой административное наказание — штраф в размере 30 000 рублей, с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет, при повторном совершении в течение года данного административного правонарушения, наступает уголовная ответственность по ст. 264.1 УК РФ. Лица, не имеющие водительского удостоверения, либо лишенные права управления транспортным средством и управляющие автомобилем в состоянии опьянения (равно как и отказавшиеся от медицинского освидетельствования) могут быть подвергнуты административному аресту на срок от 10 до 15 суток, либо оштрафованы на 30 тысяч рублей.