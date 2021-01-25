И в Крыму есть опасность схода снежных лавин

В Главном управлении МЧС России по Республике Крым отмечают: осуществляют контроль ситуации с опасными погодными условиями на территории полуострова. Ведут мониторинг состояния автодорог, а также лавиноопасных горных районов в Крыму с помощью беспилотных летательных аппаратов.

Напомним, 24 января 2021 г. от ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» поступило штормовое предупреждение №: 8 «25 января в Крыму ожидается усиление юго-западного ветра 20-25 м/с». В связи с этим подразделения Главного управления находятся в повышенной готовности к реагированию на нештатные ситуации. Специалисты МЧС России совместно со службами взаимодействия осуществляют контроль всех аварийно опасных районов, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РК.

Особое внимание, говорят специалисты, уделяется проездной способности аварийно-опасных участков автодороги «Бахчисарай-Ялта», ведущий на плато Ай-Петри. Для обследования места возможного схождения снежных лавин используется беспилотный летательный аппарат.

В ходе работы установлено, что дорожное полотно в удовлетворительном состоянии, проезд транспорта осуществляется в штатном режиме. Регулярную очистку автодороги проводится с помощью техники филиалов ДРСУ ГУП РК «Крымавтодор».

Мониторинг продолжается круглые сутки. Подразделения Главного управления находятся в готовности реагировать на чрезвычайные происшествия и обращения граждан, — подчёркивают специалисты чрезвычайного ведомства.

фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РК