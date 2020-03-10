И в Крыму, и в Севастополе доходы населения в 2019 году снизились

Замедление инфляции, снижение ставок по кредитам, умеренный рост зарплат и активность строительного сектора — все это в 2019 году повлияло на улучшение экономического здоровья российских регионов. По данным рейтингового агентства «Эксперт РА» и фонда «Росконгресс», самыми экономически здоровыми регионами России стали Москва, Сахалинская и Тюменская области, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский округа, Санкт-Петербург, Московская область и Республика Татарстан.
Наилучшую динамику показала Сахалинская область, которая вплотную приблизилась к Москве, — пишут «Известия«. — Эксперты объясняют это тем, что регион богат сырьем, а это влияет не только на темпы экономического роста, но и притягивает инвестиции. Кроме того, на Сахалине растут реальные доходы населения и доходы консолидированного бюджета, отсутствует госдолг, развивается розничная торговля. Подчеркивается, что по итогам минувшего года, лидерами рейтинга экономического здоровья стали регионы, богатые сырьем, имеющие развитый обрабатывающий сектор, а также институциональную ренту (прибыль, связанную с наличием столичных привилегий).
Между тем реальные (с поправкой на инфляцию) денежные доходы населения за 2019 год выросли в 2/3 регионов, снизились в 28 регионах, в среднем по стране они увеличились на 1,5%. Такие данные распространил Росстат. Среди регионов, где реальные доходы выросли больше всего — Дагестан (на 5,1%), Тверская область (4,7%), Москва и Владимирская область (4,7%), Тюменская область (3,4%). Наиболее сильно показатель упал в Республике Крым (на 2,7%) и Севастополе (2,2%), Кабардино-Балкарии (2,4%), Бурятии (1,8%).