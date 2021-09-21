И в обновленной Госдуме конституционное большинство у «Единой России»

Партия «Единая Россия» по результатам обработки 100% итоговых протоколов набрала 49,82% голосов избирателей по партийному списку в Госдуму. Это следует из данных, опубликованных на сайте ЦИК РФ.

Конституционное большинство и оппозиция.

По предварительным расчетам, единороссы получают примерно 112 депутатских мандатов по списку. Кроме того, они побеждают по 198 одномандатным округам. Таким образом, в сумме «Единая Россия» получает конституционное большинство в нижней палате (более 300 мандатов).

Согласно результатам голосования, далее идут КПРФ — 18,93%, ЛДПР — 7,55%, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — 7,46% и «Новые люди» — 5,32%. Все эти пять партий преодолели пятипроцентный барьер для прохода в Госдуму. Количество «депутатских штыков» примерно такое: коммунисты — 42-43, ЛДПР и «справедливороссы» — по 16-17, «Новые люди» — 11-12. Окончательное количество назовет ЦИК.

Кандидаты КПРФ, по предварительной информации, побеждают в 9 округах, на третьем месте находятся кандидаты «Справедливой России — За правду», лидирующие в 8 округах. В 5 округах лидируют самовыдвиженцы (один из них в Крыму, но этот депутат – Леонид Бабашов, без сомнения, примкнет к фракции «Единой России»), в двух — кандидаты от ЛДПР, еще в трех — по одному кандидату от «Родины», «Партии роста» и «Гражданской платформы». Таким образом, в обновленной Госдуме будут представлены 8 партий. Правда три из них – по одному депутату.

Окончательные итоги выборов будет подведены 24 сентября. Но уже сейчас понятно, что «Единой России» не нужно ни с кем вступать в коалицию для принятия решений. Конституционное большинство есть, но оно не такое «уверенное» как в предыдущем созыве (343 мандата). У КПРФ «штыков» в парламенте будет больше примерно на десяток, но это «пиррова победа». Ряды ЛДПР поредели вдвое, это ощутимое поражение. Отчасти эти мандаты «перехватили» «Новые люди». Другой вопрос, как 11 (или 12) депутатов «новой политической силы» смогут заявить о себе в парламенте…

Еще некоторые цифры.

Итоговая явка, по данным ЦИК, составила 51,68%. Это больше, чем на выборах 2016 года, когда показатель был равен 47,88%.

Явка на онлайн-голосование в шести регионах, где оно проводилось на федеральной платформе, — Севастополе, Курской, Мурманской, Нижегородской, Ростовской и Ярославской областях — составила 93,21%.

Выборы в целом прошли без нарушений. По словам Памфиловой, недействительными признаны 25,83 тыс. бюллетеней в 35 регионах — «мизерный, ничтожный результат». Итоги голосования отменены на трех избирательных участках в трех регионах — Крыму, Калмыкии и Санкт-Петербурге.

Наблюдателями на выборах в этом году стали почти полмиллиона человек — 491 188. Многочисленные международные наблюдатели отметили хорошую организацию и прозрачность выборов.

В отсутствие серьезных нарушений ЦИК столкнулся с «беспрецедентными кибератаками» как на свой сайт, так и на другие ресурсы, включая платформу дистанционного электронного голосования. По данным президента «Ростелекома» Михаила Осеевского, в общей сложности было совершено 19 таких атак.

По материалам ЦИК и ТАСС.