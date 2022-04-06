И в окружении, и попав в засаду, главное, не терять присутствия духа и… бить врага. Минобороны РФ рассказывает

В Минобороны РФ ежедневно находят интересные исторические параллели и даже совпадения между событиями Великой Отечественной войны и нынешней спецоперации на Украине. Читая эти сводки, задумываешься, в чем истоки настоящего героизма? Ведь даже попав в трудные ситуации (а порой и почти безвыходные) наши воины не сдаются и… побеждают.

Отвага и смелость.

Заместитель командира мотострелкового батальона майор Иван Величко, выполняя боевую задачу, попал в засаду украинских националистов. Завязался ожесточенный бой, в ходе которого экипаж бронетранспортера Ивана Величко уничтожил две единицы бронетехники противника и около 20 националистов. При этом боевая машина была подбита выстрелом из гранатомета. Несмотря на это, получивший ранение Иван Величко эвакуировал экипаж из горящего бронетранспортера, а также вывел всю группу российских военнослужащих из окружения, не допустив среди нее потерь.

В 1941 году под Киевом младшему лейтенанту Мельникову тоже удалось вывести свою группу из окружения без потерь. Тогда он и его бойцы, возвращаясь с разведки, попали в засаду. Завязался бой, в ходе которого советские воины дружным огнем заставили залечь фашистов. При этом их боеприпасы оказались на исходе и возникла угроза пленения. Чтобы выйти из положения, товарищ Мельников проявил военную хитрость. Его бойцы по команде испустили мощное красноармейское «Ура!». Фашисты, решив, что русские пошли в штыковую, отползли в замешательстве, однако группа воспользовалась этим и вышла из окружения.

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