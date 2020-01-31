И виски в придачу. Кража в Симферополе

В отдел полиции в Симферополе поступило заявление от 26-летнего местного жителя — неизвестные лица проникли в его квартиру, откуда похитили ноутбук, бутылку виски объемом 0,5 литров и куртку. Сумма ущерба составила 7500 рублей.

На место преступления выехала следственно-оперативная группа. В ходе опроса потерпевшего и свидетелей полицейскими была установлена личность подозреваемой. Сотрудниками полиции по подозрению в совершении кражи была задержана 36-летняя женщина без определенного места жительства. Гражданка ранее неоднократно судима за аналогичные преступления. В ходе осмотра «ночлежки» злоумышленницы было обнаружено и изъято похищенное у заявителя имущество, — сообщили в пресс-службе МВД России в Крыму.

Подозреваемая задержана в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (по подозрению в совершении преступления). Следственным отделом ОП №2 «Киевский» УМВД России по г.Симферополю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.«а» ч.3 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище).

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.