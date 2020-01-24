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И встретились два ВАЗа - ДТП под Алуштой

И встретились два ВАЗа — ДТП под Алуштой

Опубликовал: КрымPRESS в ДТП в Крыму 10:57 24.01.2020

ДТП под Алуштой произошло накануне вечером в селе Приветное. Столкнулись два легковых автомобилей: «ВАЗ-2107» и «ВАЗ-2106».

В результате происшествия несовершеннолетний пассажир одного из автомобилей, 2008 года рождения, получил травму нижней конечности. Он был госпитализирован в Алуштинскую городскую больницу для оказания дальнейшей медицинской помощи. Водители транспортных средств не пострадали, — цитирует пресс-служба министр чрезвычайных ситуаций РК Сергея Шахова.

И встретились два ВАЗа - ДТП под Алуштой

И встретились два ВАЗа - ДТП под Алуштой

И встретились два ВАЗа - ДТП под Алуштой

По предварительным данным, к дорожно-транспортному происшествию могли привести сложные погодные условия, которые наблюдались вчера на территории полуострова:

При объявлении штормового предупреждения мы регулярно напоминаем гражданам о том, что стоит быть особо внимательными и осторожными на дорогах. Водители в целях безопасности на дороге при гололедице должны соблюдать дистанцию и не совершать обгонов и резких маневров. Также следует проезжать перекрестки максимально осторожно, а перед поворотом обязательно снижать скорость во избежание подобных последствий.

В случае чрезвычайной ситуации звоните «101», в городском округе Симферополь — «112».

фото: пресс-служба МЧС России в Крыму

И встретились два ВАЗа - ДТП под Алуштой

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