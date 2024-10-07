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Из Симферополя ушёл гуманитарный груз на Запорожское направление - для 336-й бригады морской пехоты
фото: пресс-служба Государственного совета РК

Из Симферополя ушёл гуманитарный груз на Запорожское направление — для 336-й бригады морской пехоты

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:26 07.10.2024

Десять тонн гуманитарной помощи для 336-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты, выполняющей задачи на Запорожском направлении, передали депутат Государственного Совета Республики Крым Александр Комбаров и активист Крымского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» Никита Сандалов.

В состав груза вошли материалы для строительства нового жилья и изменения позиций, брусы для укрепления блиндажей, маскировочные сети, сухпайки, сухие борщи и каши, консервы, строительные инструменты, лекарства, медицинские изделия и печки-буржуйки.

По словам Александра Комбарова, участие в сборе груза принимали предприниматели, волонтёры и общественные деятели. Минимальный срок, за который удалось собрать груз, свидетельствует о том, что крымчане небезразличны и готовы прийти на помощь в трудную минуту.

Большую часть грузов волонтёры доставляют сами в прифронтовую зону, а оттуда они уже распределяются непосредственно по передовой. Иногда, как, например, сегодня, военнослужащие сами приезжают за грузом, — разъяснил порядок сбора и отправки гуманитарной помощи Александр Комбаров.

источник: пресс-служба Государственного Совета Республики Крым

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