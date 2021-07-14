Идеи для бюджетных поездок: самые популярные автобусные маршруты этим летом

Аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру выяснил, куда этим летом чаще всего путешествуют на автобусах.

Многие направления могут стать основой для идеи бюджетной поездки, так как по большинству направлений средний чек не превышает 1 000 рублей в одну сторону, — отмечают аналитики сервиса.

Топ-20 самых популярных автобусных направлений по России летом 2021 года

Направление Средний чек в одну сторону Москва — Киржач 323 Москва — Переславль-Залесский 527 Москва — Ростов-на-Дону 1204 Москва — Санкт-Петербург 1260 Москва — Воронеж 892 Москва — Рязань 520 Санкт-Петербург — Новгород Великий 438 Москва — Тула 570 Москва — Новомосковск 721 Москва — Чебоксары 1118 Москва — Елец 723 Томск — Новосибирск 788 Санкт-Петербург — Тихвин 498 Новосибирск — Барнаул 739 Санкт-Петербург — Смоленск 1171 Москва — Тамбов 927 Москва — Старый Оскол 976 Москва — Иваново 839 Москва — Кольчугино 525 Москва — Белгород 1040

Источник: аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру

Самое популярное автобусное направление этим летом — это Москва — Киржач. Средний чек здесь всего 323 рубля. На втором месте направление Москва — Переславль-Залесский, за билет в одну сторону платят 527 рублей. Замыкает тройку направление Москва — Ростов-на-Дону, средний чек в одну сторону составляет 1 204 рубля.

Также с отправлением из Москвы в топ-20 по популярности вошли Санкт-Петербург, Воронеж, Рязань, Тула, Новомосковск, Чебоксары, Елец, Тамбов, Старый Оскол, Иваново, Кольчугино и Белгород.

С отправлением из Санкт-Петербурга в топ-20 вошли Великий Новгород, Тихвин и Смоленск. А кроме того, в рейтинг самых популярных автобусных направлений этим летом вошли маршруты Томск — Новосибирск и Новосибирск — Барнаул.

Ранее эксперты сервиса Туту.ру рассказали, как подготовиться к автобусной поездке летом.

Изучите отзывы об автобусе. На сайте Туту.ру и в приложениях сервиса для этого есть оценка автобуса — цветной кружок в результатах поиска, рядом с котором перечислены удобства, имеющиеся в салоне. Отзыв оставляют только те, кто покупал билеты на этот маршрут. Важные критерии, на которые эксперты Туту.ру советуют обращать внимание: наличие туалета, розеток и Wi-fi, отзывы о состоянии салонов и поддерживаемой в них чистоте. Также важные факторы — откидывается ли спинка, сколько места для ног, предлагают ли во время поездки чай, кофе и воду. Разумеется, важно, особенно летом, работает ли кондиционер. «На Туту.ру можно найти информацию, которую предоставил перевозчик, но, к сожалению, всегда есть риск замены транспортного средства в последний момент. В таком случае кондиционера может не оказаться. Такое, увы, изредка бывает. Пассажир или может в таком случае сдать билет и вернуть деньги, или же подготовиться заранее к такой вероятности: захватить с собой питьевую воду, ручной или USB-вентилятор, веер, термальную воду с распылителем», — советует Сергей Николаев, заместитель генерального директора по развитию автобусного рынка «Туту.ру». Внимательно выберите место. «При покупке билета онлайн удобное место можно выбрать на схеме. Места в проходе подходят обладателям длинных ног, которые захочется вытянуть во время поездки. В остальных случаях садитесь у окна: там можно облокотиться на стекло или стенку автобуса, положить под голову кофту или дорожную подушку. Если вас укачивает, назад лучше не садиться. Хотя в автобусе сильной «морской болезни» бояться не стоит — он слишком большой, чтобы закладывать виражи», — делится рекомендациями Сергей Николаев. Изучите требования региона, куда въезжаете, и при необходимости сдайте ПЦР-тест или подготовьте сертификат о вакцинации от COVID-19. Ознакомьтесь с правилами перевозки багажа. В салоне автобуса можно бесплатно провезти одну ручную кладь, длина, ширина и высота которой в сумме не превышают 120 см. Также бесплатно можно провезти одну пару лыж в чехле, детские санки, детскую коляску. В багажном отделении пассажир может провезти максимум две сумки или чемодана. Длина, ширина и высота каждой из сумок в сумме не должны превышать 180 см. Плату за провоз багажа устанавливает перевозчик — обычно это около 10% от цены билета. На части рейсов доступна покупка багажного билета онлайн, при покупке пассажирского билета. Выходите на остановках. Даже если холодно или идёт дождь, выходите на заправках или промежуточных станциях. Согнутым ногам будет с каждым часом тяжелее, и небольшая разминка приведёт их в порядок: присядьте, попрыгайте, растянитесь. Если на улицу совсем не хочется, пройдитесь по салону во время остановки (при движении автобуса делать это категорически нельзя!). Узнайте, где вас высадят. Автобусы не всегда приезжают в центр города и строго по расписанию, поэтому узнайте заранее, где окажетесь и как оттуда добраться до вашего пункта назначения. Кстати, отчасти из-за этого лучше брать билеты на рейсы, которые приходят днём, — проще будет доехать на общественном транспорте.

Список вещей, которые эксперты Туту.ру рекомендуют взять в поездку на автобусе:



тёплые носки (ноги могут устать от обуви, и ее захочется снять, так что мягкие и теплые носки будут кстати);

вода — чаще всего в салонах нет кулеров, и водители не останавливаются по требованию у магазинов, но если автобус идёт дольше 12 часов, он, скорее всего, сделает остановку около пункта питания (например, столовой или заправки); об этом лучше заранее поинтересоваться у перевозчика или прочитать в отзывах;

еда, отличный перекус — это орехи и сухофрукты, они не вредят желудку, не пахнут, не пачкаются, не тают на солнце;

сухие и влажные салфетки — обязательная вещь в любой поездке, пригодятся, чтобы протереть руки, окно, пролитую на одежду воду;

powerbank для зарядки гаджетов;

подушка под шею — особенно пригодится, если досталось место у прохода, да и у окна тоже будет не лишней: поможет менять позу для сна;

тёплая кофта — даже летом ночью может быть прохладно, а ещё кофту можно использовать как подушку;

наушники и плейлист или сериалы, чтобы скоротать время в поездке;

беруши и маска для сна;

туалетная бумага;

гель-антисептик и защитная маска.

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