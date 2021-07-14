Идеи для бюджетных поездок: самые популярные автобусные маршруты этим летом

Аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру выяснил, куда этим летом чаще всего путешествуют на автобусах.
Многие направления могут стать основой для идеи бюджетной поездки, так как по большинству направлений средний чек не превышает 1 000 рублей в одну сторону, — отмечают аналитики сервиса.
Топ-20 самых популярных автобусных направлений по России летом 2021 года
|Направление
|Средний чек в одну сторону
|Москва — Киржач
|323
|Москва — Переславль-Залесский
|527
|Москва — Ростов-на-Дону
|1204
|Москва — Санкт-Петербург
|1260
|Москва — Воронеж
|892
|Москва — Рязань
|520
|Санкт-Петербург — Новгород Великий
|438
|Москва — Тула
|570
|Москва — Новомосковск
|721
|Москва — Чебоксары
|1118
|Москва — Елец
|723
|Томск — Новосибирск
|788
|Санкт-Петербург — Тихвин
|498
|Новосибирск — Барнаул
|739
|Санкт-Петербург — Смоленск
|1171
|Москва — Тамбов
|927
|Москва — Старый Оскол
|976
|Москва — Иваново
|839
|Москва — Кольчугино
|525
|Москва — Белгород
|1040
Источник: аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру
Самое популярное автобусное направление этим летом — это Москва — Киржач. Средний чек здесь всего 323 рубля. На втором месте направление Москва — Переславль-Залесский, за билет в одну сторону платят 527 рублей. Замыкает тройку направление Москва — Ростов-на-Дону, средний чек в одну сторону составляет 1 204 рубля.
Также с отправлением из Москвы в топ-20 по популярности вошли Санкт-Петербург, Воронеж, Рязань, Тула, Новомосковск, Чебоксары, Елец, Тамбов, Старый Оскол, Иваново, Кольчугино и Белгород.
С отправлением из Санкт-Петербурга в топ-20 вошли Великий Новгород, Тихвин и Смоленск. А кроме того, в рейтинг самых популярных автобусных направлений этим летом вошли маршруты Томск — Новосибирск и Новосибирск — Барнаул.
Ранее эксперты сервиса Туту.ру рассказали, как подготовиться к автобусной поездке летом.
- Изучите отзывы об автобусе. На сайте Туту.ру и в приложениях сервиса для этого есть оценка автобуса — цветной кружок в результатах поиска, рядом с котором перечислены удобства, имеющиеся в салоне. Отзыв оставляют только те, кто покупал билеты на этот маршрут. Важные критерии, на которые эксперты Туту.ру советуют обращать внимание: наличие туалета, розеток и Wi-fi, отзывы о состоянии салонов и поддерживаемой в них чистоте. Также важные факторы — откидывается ли спинка, сколько места для ног, предлагают ли во время поездки чай, кофе и воду. Разумеется, важно, особенно летом, работает ли кондиционер. «На Туту.ру можно найти информацию, которую предоставил перевозчик, но, к сожалению, всегда есть риск замены транспортного средства в последний момент. В таком случае кондиционера может не оказаться. Такое, увы, изредка бывает. Пассажир или может в таком случае сдать билет и вернуть деньги, или же подготовиться заранее к такой вероятности: захватить с собой питьевую воду, ручной или USB-вентилятор, веер, термальную воду с распылителем», — советует Сергей Николаев, заместитель генерального директора по развитию автобусного рынка «Туту.ру».
- Внимательно выберите место. «При покупке билета онлайн удобное место можно выбрать на схеме. Места в проходе подходят обладателям длинных ног, которые захочется вытянуть во время поездки. В остальных случаях садитесь у окна: там можно облокотиться на стекло или стенку автобуса, положить под голову кофту или дорожную подушку. Если вас укачивает, назад лучше не садиться. Хотя в автобусе сильной «морской болезни» бояться не стоит — он слишком большой, чтобы закладывать виражи», — делится рекомендациями Сергей Николаев.
- Изучите требования региона, куда въезжаете, и при необходимости сдайте ПЦР-тест или подготовьте сертификат о вакцинации от COVID-19.
- Ознакомьтесь с правилами перевозки багажа. В салоне автобуса можно бесплатно провезти одну ручную кладь, длина, ширина и высота которой в сумме не превышают 120 см. Также бесплатно можно провезти одну пару лыж в чехле, детские санки, детскую коляску. В багажном отделении пассажир может провезти максимум две сумки или чемодана. Длина, ширина и высота каждой из сумок в сумме не должны превышать 180 см. Плату за провоз багажа устанавливает перевозчик — обычно это около 10% от цены билета. На части рейсов доступна покупка багажного билета онлайн, при покупке пассажирского билета.
- Выходите на остановках. Даже если холодно или идёт дождь, выходите на заправках или промежуточных станциях. Согнутым ногам будет с каждым часом тяжелее, и небольшая разминка приведёт их в порядок: присядьте, попрыгайте, растянитесь. Если на улицу совсем не хочется, пройдитесь по салону во время остановки (при движении автобуса делать это категорически нельзя!).
- Узнайте, где вас высадят. Автобусы не всегда приезжают в центр города и строго по расписанию, поэтому узнайте заранее, где окажетесь и как оттуда добраться до вашего пункта назначения. Кстати, отчасти из-за этого лучше брать билеты на рейсы, которые приходят днём, — проще будет доехать на общественном транспорте.
Список вещей, которые эксперты Туту.ру рекомендуют взять в поездку на автобусе:
- тёплые носки (ноги могут устать от обуви, и ее захочется снять, так что мягкие и теплые носки будут кстати);
- вода — чаще всего в салонах нет кулеров, и водители не останавливаются по требованию у магазинов, но если автобус идёт дольше 12 часов, он, скорее всего, сделает остановку около пункта питания (например, столовой или заправки); об этом лучше заранее поинтересоваться у перевозчика или прочитать в отзывах;
- еда, отличный перекус — это орехи и сухофрукты, они не вредят желудку, не пахнут, не пачкаются, не тают на солнце;
- сухие и влажные салфетки — обязательная вещь в любой поездке, пригодятся, чтобы протереть руки, окно, пролитую на одежду воду;
- powerbank для зарядки гаджетов;
- подушка под шею — особенно пригодится, если досталось место у прохода, да и у окна тоже будет не лишней: поможет менять позу для сна;
- тёплая кофта — даже летом ночью может быть прохладно, а ещё кофту можно использовать как подушку;
- наушники и плейлист или сериалы, чтобы скоротать время в поездке;
- беруши и маска для сна;
- туалетная бумага;
- гель-антисептик и защитная маска.
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