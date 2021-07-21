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Фото: kfuhlert, pixabay.com

Идею обязательной вакцинации россияне стали поддерживать чаще, но большинство — против

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 15:57 21.07.2021

Число сторонников обязательной вакцинации растет, но большинство по-прежнему против таких мер. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие экономически активные граждане из всех округов страны.

Уже 28% россиян одобряют идею обязательной вакцинации от коронавируса для всего населения страны, однако большинство (55%) — по-прежнему против. За обязательную вакцинацию чаще высказывались респонденты старше 45 лет (31%) и россияне с доходом от 80 тыс. руб. в месяц (39%). 26% невакцинированных россиян готовы сделать прививку от коронавируса, только если это станет обязательным условием для приема на работу или возможности продолжать трудиться. 23% еще не вакцинированных планируют сделать прививку в любом случае. 31% невакцинированных россиян не будет делать прививку ни при каких обстоятельствах, — отмечают аналитики портала.

Чаще остальных готовы привиться ради работы респонденты до 24 лет (45%). Мужчины чаще женщин высказывались против вакцинации как обязательного условия, чтобы остаться работать или трудоустроиться на новое место (34 и 29% соответственно).

По сравнению с аналогичными исследованиями прошлых месяцев, количество россиян, которые одобряют обязательную вакцинацию, в июле выросло до 28%. В июне сторонников подобной идеи было 23%, в мае — 19%.

  • Место проведения опроса: Россия, все округа
  • Населенных пунктов: 389
  • Время проведения: 14—19 июля 2021 года
  • Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет
  • Размер выборки: 1600 респондентов

Идею обязательной вакцинации россияне стали поддерживать чаще, но большинство - против

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