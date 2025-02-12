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Идет приём документов на конкурсы по замещению вакантных должностей руководителей Гаспры и Гурзуфа
фото: pxhere.com

Идет приём документов на конкурсы по замещению вакантных должностей руководителей Гаспры и Гурзуфа

Опубликовал: КрымPRESS в Власть в Крыму 21:41 12.02.2025

Конкурсы на замещение вакантных должностей руководителей Гаспринского и Гурзуфского территориальных органов Администрации города Ялта стартовали 28 января.

Прием документов для участия в конкурсе осуществляются в течение 21 календарного дня, со дня размещения объявления о конкурсе (включая день размещения), посредством личного представления.

Документы принимаются по адресу:

  • пл. Советская, 1, каб. 220, с понедельника по четверг с 09:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00, а также в пятницу с 09:00 до 13:00 и с 14:00 до 16:00.
  • телефон для справок: +7 (3654) 23-57-36.
Узнайте больше:  Глава администрации Ялты нагрянула с рабочими визитами Гурзуф и Форос

Подробная информация здесь: https://yalta.rk.gov.ru/structure/45818f5b-4090-4169-be7c-feccdce61744

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта

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