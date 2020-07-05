Идёте в поход с посещением крымских пещер? МЧС предупреждает...

Крымские спасатели обращают внимание туристов и любителей-спелеологов: отправляясь в походы с посещением пещер обязательно уведомляйте о своих намерениях спасательные службы. Следите за погодными и паводковыми условиями. Не отправляйтесь в походы с посещением малоизученных пещер! По словам Министра чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергея Шахова, спелеотуризм достаточно популярен в Крыму. Многие из пещер оборудованы для посещений туристами, однако часто спелеологи-любители хотят посетить и малоизученные пещеры.

Организаторам групп и самим туристам, отправляющимся полюбоваться подземными красотами, необходимо иметь четкое представление о всех возможных рисках и максимально их минимизировать. Не стоит недооценивать особенности Крымских пещер, — цитирует министра пресс-служба ГУ МЧС России в Крыму.

По словам министра, спасатели «КРЫМ-СПАС» имеют достаточную подготовку, знания и умения для оказания помощи пострадавшим в пещерах.

Постоянные тренировки позволяют им поддерживать себя в полной готовности к реагированию на чрезвычайные происшествия под землей, — говорит Сергей Шахов.

МЧС Республики Крым напоминает: Отправляясь в пещеры, соблюдайте правила безопасности!



Перед походом в пещеру необходимо:

Уведомить ближайшее спасательное подразделение о своих намерениях.

Тщательно изучить маршрут, паводковые риски, и погодные условия в районе нахождения пещер

Снаряжение должно быть достаточным по количеству и добротным по качеству.

Каждый участник должен иметь каску, подходящую обувь, одежду, запас веревок, карабин, перевязочный пакет или бинт, исправный электрический фонарик с запасом батареек, вдвое большим обычного, запас продуктов для длительного пребывания в пещере.

Входить в пещеру группой, а не в одиночку, под руководством опытного и авторитетного спелеолога. Минимальный состав группы для спуска в пещеру – 3 человека.

Уточнить и соблюдать контрольное время возвращения.

Перед спуском руководитель оставляет на видном месте у входа в пещеру контрольный лист с перечнем имен спелеологов, датой и временем их выхода из нее. После возвращения последнего контрольный лист забирается.

Разработать подробный план мероприятий и оформить необходимую документацию.

При движении в пещере необходимо:

Не нарушать определенного порядка движения в пещере, чтобы не потеряться, не попасть под обвал, не упасть в провал; недопустимы отрывы от группы без разрешения руководителя, крики, прыжки, бегание и т. д.

Избегать ударов о стены, скалы, поскальзываний и падения в любые углубления.

Скользкие и технически сложные места преодолевать со страховкой.

Перед использованием проверять прочность зацепок и опор. Избегать неустойчивых камней, в крайнем случае проходить их внимательно и быстро.

Подъем и спуск по сыпучим участкам осуществлять по одиночке во избежание падения стронутых камней.

Узкие щели и галереи преодолевать спокойно, хладнокровно, приспособившись ко всем неровностям и освободившись от вещей, мешающих движению.

Каждый участник предупреждает об обнаруженных опасных местах на пути и по возможности освещает их фонариком.

Для предупреждения потери маршрута — маркировать путь мелом (стрелки, номера и др.).

МЧС Республики Крым напоминает: в случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить — «101» или «112».