«Иду защищать легендарный Севастополь!». В городе-Герое простились с бойцами-героями

Сегодня в Севастополе проводили в последний путь двух наших воинов: рядового Евгения Бобровничего и гвардии младшего сержанта Владислава Михайлечко.
Евгений Евгеньевич Бобровничий родился и вырос в Севастополе. Окончил школу №14. Евгений очень рано потерял родителей, необходимо было зарабатывать на жизнь самостоятельно. Будучи мастером на все руки, Евгений трудился на судостроительном заводе им. С. Орджоникидзе, на стройках города. Хотя жизнь складывалась нелегко, Евгений никогда не терял веры в справедливость, был очень добрым, веселым и работящим человеком, патриотом своей страны и своего города. В конце 2023 года заключил контракт с ВС РФ и убыл в зону проведения СВО. Решение было продуманным и осознанным. Сестре сказал: «Иду защищать легендарный Севастополь!», — рассказал губернатор Михаил Развожаев.
Евгений Бобровничий геройски погиб при выполнении боевой задачи в районе села Першотравневого Харьковской области.
Владислав Вячеславович Михайлечко родился в Балаклее Харьковской области, затем в 2011 году переехал в Крым. Был патриотом России, поэтому очень радовался возвращению Крыма и Севастополя в состав РФ. С 2014 года Владислав служил на Черноморском флоте: сначала в бригаде десантных кораблей, с 2022 года — в гвардейской бригаде морской пехоты. Будучи профессионалом, воевал грамотно, умело, пользовался заслуженным авторитетом товарищей, — отметил глава Севастополя.
Владислав Михайлечко геройски погиб при выполнении боевой задачи в районе Крынок Херсонской области.
Будем помнить наших героев!
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