Прямо сейчас:
Главная | Севастополь | Идут учения: в Саках «боролись» с холерой, а в Севастополе — с чумой
актуально в республике
Идут учения: в Саках «боролись» с холерой, а в Севастополе — с чумой
фото: Пресс-служба Межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю

Идут учения: в Саках «боролись» с холерой, а в Севастополе — с чумой

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 13:06 18.04.2024

Санврачи, а также инфекционисты и эпидемиологи, сообщает «Севастопольская газета», провели в Севастополе межведомственные тактико-специальные учения. Им нужно было согласованно действовать при «выявлении лица с признаками особо опасной инфекции».

Были отработаны практические навыки проведения комплекса противоэпидемических (профилактических) мероприятий по санитарной охране территории Севастополя при выявлении лица с признаками особо опасной инфекции. Решение задачи учений решены, цели достигнуты. Результаты показали слаженность работы всех служб, — рассказали в Роспотребнадзоре по Крыму и Севастополе.

В тренировке приняли участие специалисты Роспотребнадзора, в том числе, сотрудники «Противочумной станции Республики Крым и Севастополя», МЧС, врачи инфекционной больницы, и первой, пятой и девятой горбольниц.

Узнайте больше:  За неделю мошенники "увели" у севастопольцев более 3,4 млн рублей

В Саках «боролись» с холерой

Тем временем в городе Саки прошли свои учения. Там сотрудники Роспотребнадзора по Евпатории и Сакскому району тренировались ликвидировать условный очаг холеры. К учениям привлекли врачей больниц, МЧС И МВД.

По итогам учений проведена оценка теоретических и практических знаний медицинского персонала; оснащенности, доступности и правильности использования защитной одежды, укладок для забора материала для лабораторных исследований, оснащенность медикаментами; полнота и своевременность передачи информации согласно Схемы оповещения, — сообщили в пресс-службе.

источник: «Севастопольская газета»

Просмотры: 8

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: жизнь в Крыму

Комментарии для сайта Cackle
жизнь в Крыму
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

Новости Крыма сегодня

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.