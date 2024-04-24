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Идём «в экскурсоводы»? В Севастополе проходят курсы повышения квалификации для самозанятых

Идём «в экскурсоводы»? В Севастополе проходят курсы повышения квалификации для самозанятых

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 11:16 24.04.2024

Впервые на площадке севастопольского центра «Мой бизнес» в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» стартовали курсы повышения квалификации экскурсоводов.

Задачи курса: ознакомить самозанятых с современным состоянием и развитием индустрии гостеприимства, этикой и речевой культурой экскурсовода, теорией и практикой экскурсионной работы, особенностями взаимоотношения гостиничных предприятий с турфирмами.

Профессиональное обучение играет важную роль в повышении качества экскурсионных услуг, а также способствует развитию у работников туристической сферы новых навыков и знаний, которые они смогут применять в своей практической деятельности, – цитирует пресс-служба директора центра «Мой бизнес» Наталию Борисову.

Идём "в экскурсоводы"? В Севастополе проходят курсы повышения квалификации для самозанятых Идём "в экскурсоводы"? В Севастополе проходят курсы повышения квалификации для самозанятых

В процессе прохождения курсов участники усвоят следующие темы:

  • технология и организация экскурсионных услуг;
  • транспортное обеспечение реализации экскурсионных услуг;
  • самопродвижение экскурсовода (гида) в цифровой среде;
  • интерактив, виртуальная и дополненная реальность на экскурсионных маршрутах;
  • меры безопасности на объектах туризма и сервиса;
  • нормативно-правовые основы туристской и экскурсионный деятельности.
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После прохождения обучения участникам выдаётся удостоверение установленного образца.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

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