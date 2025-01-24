Идёт капитальный ремонт дороги Алушта — Ялта

Среди проблемных вопросов, на которые обратил внимание Председатель Правительства, – низкая динамика выполнения работ, оформление исполнительной документации и недостаточное количество работников и техники на объекте.

В связи с этим Юрий Гоцанюк дал поручение нарастить темпы работ и обеспечить необходимое количество людей и техники для выполнения поставленных задач.

Важно, чтобы проект двигался в соответствии с планом-графиком и соответствовал установленным стандартам качества, – подчеркивает он.

источник: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым