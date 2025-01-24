Идёт капитальный ремонт дороги Алушта — Ялта

В ходе осмотра Юрий Гоцанюк отметил:
В настоящее время ведется переустройство и ремонт водопропускных труб, восстановление подпорных стен и строительство фундаментов на буронабивных сваях.
Среди проблемных вопросов, на которые обратил внимание Председатель Правительства, – низкая динамика выполнения работ, оформление исполнительной документации и недостаточное количество работников и техники на объекте.
В связи с этим Юрий Гоцанюк дал поручение нарастить темпы работ и обеспечить необходимое количество людей и техники для выполнения поставленных задач.
Важно, чтобы проект двигался в соответствии с планом-графиком и соответствовал установленным стандартам качества, – подчеркивает он.
источник: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым
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