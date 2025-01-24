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Идёт капитальный ремонт дороги Алушта - Ялта
фото: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым

Идёт капитальный ремонт дороги Алушта — Ялта

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 22:13 24.01.2025

Председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк провел осмотр капитального ремонта участка дороги Алушта – Ялта, который выполняет АО «Центродорстрой». Протяженность ремонтируемых участков составляет более 23 км, а срок завершения работ запланирован на конец марта 2026 года.

В ходе осмотра Юрий Гоцанюк отметил:

В настоящее время ведется переустройство и ремонт водопропускных труб, восстановление подпорных стен и строительство фундаментов на буронабивных сваях.

Среди проблемных вопросов, на которые обратил внимание Председатель Правительства, – низкая динамика выполнения работ, оформление исполнительной документации и недостаточное количество работников и техники на объекте.

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В связи с этим Юрий Гоцанюк дал поручение нарастить темпы работ и обеспечить необходимое количество людей и техники для выполнения поставленных задач.

Важно, чтобы проект двигался в соответствии с планом-графиком и соответствовал установленным стандартам качества, – подчеркивает он.

источник: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым

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