Идёт набор волонтеров Всероссийского голосования за объекты благоустройства

Об открытии регистрации волонтеров голосования 2024-го года 15 января на Всероссийском муниципальном форуме «Малая родина — сила России» объявил председатель Комитета Государственной Думы по молодежной политике, руководитель Ассоциации волонтерских центров и платформы ДОБРО.РФ.
Согласно поручению Президента, в России реализуется программа благоустройства комфортной городской среды. В малых городах благодаря ей открываются набережные, парки, скверы, преображаются детские площадки. Страна и ее города становятся гораздо красивее, а люди наслаждаются результатами преображения городской среды, — сообщил Артём Метелев.
Он также напомнил, что программу реализует Минстрой России при поддержке волонтерского корпуса Ассоциации волонтерских центров – они помогают в организации процесса, привлекают жителей к выбору объектов, которые необходимо улучшить.
Артем Метелев подчеркнул, что помимо помощи в организации процесса голосования, волонтеры контролируют качество реализации задуманного.
Те, кому интересна тема урбанистики, городской среды, идут дальше, формируются команды городских специалистов, проводятся общественные мероприятия, дискуссии, общество работает вместе с властью, чтобы эти объекты продолжали существовать. В прошлом году в проекте приняли участие почти 100 000 добровольцев. Уверен, что и в этом году большое количество людей, которые хотят, чтобы их поселок, город, стал лучше, проявят гражданскую инициативу и запишутся в волонтеры, — подчеркивает Артём Метелев.
Традиционно работать волонтеры будут на специальных информационных точках, в общественных пространствах, а также на массовых мероприятиях, где каждый желающий сможет принять участие в голосовании.
Стать волонтером может любой россиянин, достигший 14-летнего возраста. Для этого необходимо пройти регистрацию на платформе ДОБРО.РФ (Голосование за благоустройство 2024).
Основные критерии отбора: готовность принять участие в проекте, коммуникабельность (умение общаться с людьми, увлекать, способность четко рассказать о проекте и ответить на вопросы), стрессоустойчивость.
Взаимодействовать с добровольцами и организовывать их работу будут региональные волонтерские штабы, которые займутся отбором и обучением волонтерского корпуса. В каждом субъекте добровольцам будут предложены региональные мотивационные программы и программы поощрения.
В 2021-м году, когда Ялта впервые принимала участие во Всероссийском электронном голосовании, помощь в его проведении обеспечили 58 волонтёров – вдвое больше, чем изначально было запланировано. В 2023-м году процесс помогали обеспечивать 52 волонтёра и 10 добровольных помощников.
В целом по стране в 2023 году общая численность волонтеров, которые захотели присоединиться к реализации проекта, превысила 100 000 человек, что в 2 раза больше показателей 2022 года. Благодаря волонтерам в 2023 году во Всероссийском голосовании за объекты благоустройства приняли участие более 14,2 млн россиян.
В 2024 году голосование традиционно пройдет в марте-апреле. Мероприятия по реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» к 2030 году позволят улучшить качество городской среды в России в полтора раза.
Сайт Федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» https://gorodsreda.ru
По информации Пресс-службы Ассоциации волонтерских центров
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