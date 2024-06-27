Идёт обследование дна акватории пляжа «Учкуевка» после ракетной атаки: обнаружены три суббоеприпаса

Подразделения МЧС проводят водолазные работы по поиску и обнаружению взрывоопасных предметов в акватории пляжа «Учкуевка». Уже обследована половина запланированного района поиска.
За сутки водолазами в воде обнаружено два суббоеприпаса. Всего с начала поиска – три. Они будут уничтожены на месте путём контролируемого подрыва. К работам привлечены 19 специалистов группы подводного разминирования, 3 автомобиля и плавсредства, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России в Севастополе.
источник: пресс-служба ГУ МЧС России в Севастополе
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