Идёт опрос о благоустройстве общественных территорий Симферополя

В пресс-служба администрации Симферополя сообщили:

В целях вовлечения жителей города Симферополя в решение вопросов развития комфортной городской среды, выявления их мнения о благоустройстве города, определения потребностей в наличии функциональных зон на общественных территориях и готовности жителей участвовать в благоустройстве общественных территорий предлагаем принять участие в опросе о благоустройстве общественных территорий города Симферополя.