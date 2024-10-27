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Идёт опрос о благоустройстве общественных территорий Симферополя
иллюстрация: pikist.com

Идёт опрос о благоустройстве общественных территорий Симферополя

Опубликовал: КрымPRESS в Благоустройство Крыма 13:13 27.10.2024

В пресс-служба администрации Симферополя сообщили:

В целях вовлечения жителей города Симферополя в решение вопросов развития комфортной городской среды, выявления их мнения о благоустройстве города, определения потребностей в наличии функциональных зон на общественных территориях и готовности жителей участвовать в благоустройстве общественных территорий предлагаем принять участие в опросе о благоустройстве общественных территорий города Симферополя.

источник: пресс-служба администрации Симферополя 

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