Идёт прием заявок для участия в VII Всероссийской премии «Гордость нации — 2026»

Республика выбрана центром проведения окружного этапа ЮФО. Так, Крым соберет все 8 субъектов округа и исторические регионы страны. Премия — это почётная награда для тех, чьё сердце бьётся в ритме многонациональной культуры нашей страны, кто своим ежедневным трудом укрепляет дружбу народов и сохраняет уникальное этнокультурное наследие России.

Стать участниками могут представители общественных объединений и некоммерческих организаций, реализующих проекты в сфере государственной национальной политики, представители добровольческих движений, преподаватели родных языков, авторы проектов в сфере сохранения и развития родных языков, журналисты и блогеры, мастера народного творчества и организаторы этнобизнеса, руководители и участники творческих коллективов и творческих объединений.

Премия присуждается по семи основным и одной спецноминации и проходит в два этапа — межрегиональный (окружной) и федеральный. Лауреаты федерального этапа премии будут приглашены в Москву на торжественную церемонию награждения.

Премия реализуется при поддержке Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям, Комитета Государственной Думы ФС РФ по делам национальностей, Федерального агентства по делам национальностей, Общественной палаты РФ, Правительства Москвы.

Подать заявку и рассказать о своём важном деле можно на гордость-нации.рф.

источник: пресс-служба Правительства РК