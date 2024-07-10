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Идёт прием заявок на конкурс лучших технологических решений и практик стран БРИКС – BRICS Solutions Awards

Идёт прием заявок на конкурс лучших технологических решений и практик стран БРИКС – BRICS Solutions Awards

Опубликовал: КрымPRESS в Крым и Россия 13:12 10.07.2024

Агентство стратегических инициатив (АСИ) совместно с Платформой НТИ и Торгово-промышленной палатой РФ проводит конкурс лучших технологических решений и практик стран БРИКС – BRICS Solutions Awards.

В рамках года председательства России в БРИКС Автономная некоммерческая организация «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» совместно с Платформой «Национальной технологической инициативы» и Торгово-промышленной палатой Российской Федерации проводит международный конкурс лучших практик «BRICS Solutions Awards».

Цель Конкурса — развитие системы независимого и многополярного сотрудничества, создание, совершенствование и внедрение новых технологий, опирающихся на уникальные потребности и возможности стран БРИКС, а также формирование пула лучших практик.

К участию приглашаются коммерческие организации, государственные учреждения, органы власти и органы местного самоуправления, некоммерческие организации и объединения, а также жители региона по 8 группам номинациям:

  • «Технологии связи, неба и космоса»;
  • «Искусственный интеллект и цифровые сервисы»;
  • «Биотех и здоровье страны»;
  • «Климатические и экологические технологии»;
  • «Новая промышленность и энергетика»;
  • «Когнитивные технологии и креативная экономика»;
  • «Компетенции и развитие кадров»;
  • «Платформы и сквозные решения для государственного и общественного управления».
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Участие в Конкурсе бесплатное. Каждый участник может подать заявку на представление не более пяти практик в разных номинациях Конкурса. Для участия необходимо зарегистрироваться и подать заявку до 31 июля 2024 г. на сайте конкурса BRICS Solutions Awards по ссылке: https://clck.ru/3BkwAM

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