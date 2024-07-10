Идёт прием заявок на конкурс лучших технологических решений и практик стран БРИКС – BRICS Solutions Awards

Участие в Конкурсе бесплатное. Каждый участник может подать заявку на представление не более пяти практик в разных номинациях Конкурса. Для участия необходимо зарегистрироваться и подать заявку до 31 июля 2024 г. на сайте конкурса BRICS Solutions Awards по ссылке: https://clck.ru/3BkwAM