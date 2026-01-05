Идёт прием заявок на конкурс «Туристический код моей страны, города, поселка, района — PRO-туризм»

Министерство курортов и туризма Республики Крым приглашает к участию в V международном конкурсе «Туристический код моей страны,города, поселка, района — PRO-туризм». Конкурс направлен на поддержку талантливых граждан, принимающих активное участие в развитии внутреннего и зарубежного туризма в муниципальных образованиях.
ЦЕЛЬ: Разработать новые туристические маршруты, проекты и идеи, направленные на популяризацию и развитие индустрии туризма, а также создать единое привлекательное архитектурно-культурное пространство при формировании туристических маршрутов.
Конкурс проводится в два этапа:
- 1 этап – заочный, с 20 ноября 2025 года по 1 февраля 2026 года;
- 2 этап – очный, с 11-13 марта 2026 года, г. Москва.
ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ КОНКУРСАНТОВ:
- 7-9 лет
- 10-13 лет
- 14-17 лет
- 18-35 лет
- 36+ лет
Конкурс входит в перечень мероприятий Министерства просвещения РФ.
Подать заявку https://россия-территория-развития.рф/protourism
источник: пресс-служба Министерства курортов и туризма РК
