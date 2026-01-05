Прямо сейчас:
Идёт прием заявок на конкурс «Туристический код моей страны, города, поселка, района — PRO-туризм»

Министерство курортов и туризма Республики Крым приглашает к участию в V международном конкурсе  «Туристический код моей страны,города, поселка, района — PRO-туризм». Конкурс направлен на поддержку талантливых граждан, принимающих активное участие в развитии внутреннего и зарубежного туризма в муниципальных образованиях.

ЦЕЛЬ: Разработать новые туристические маршруты, проекты и идеи, направленные на популяризацию и развитие индустрии туризма, а также создать единое привлекательное архитектурно-культурное пространство при формировании туристических маршрутов.

Конкурс проводится в два этапа:

  • 1 этап – заочный, с 20 ноября 2025 года по 1 февраля 2026 года;
  • 2 этап – очный, с 11-13 марта 2026 года, г. Москва.

ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ КОНКУРСАНТОВ:

  • 7-9 лет
  • 10-13 лет
  • 14-17 лет
  • 18-35 лет
  • 36+ лет

Конкурс входит в перечень мероприятий Министерства просвещения РФ.

Подать заявку https://россия-территория-развития.рф/protourism

источник: пресс-служба Министерства курортов и туризма РК

