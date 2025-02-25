Идёт прием заявок на участие в региональной образовательной программе «Севастополь — Город Героев»

Одним из первых, подавших документы участие в региональной образовательной программе «Севастополь – Город Героев», стал ветеран СВО Михаил Куртасов. Он родился в Севастополе в семье военнослужащего, отец военный пенсионер. Прадед – участник Великой Отечественной войны, похоронен в Севастополе.

С 18 лет Михаил Куртасов проходил службу на Черноморском Флоте.

Как и все мальчишки мечтал стать офицером, поэтому закончил заочно юридический факультет. Принял решение продолжить службу в органах следствия. Работал следователем по Таганскому району Центрального административного округа города Москва.

Сначала специальной военной операции принял решение вернуться в Вооруженные Силы Российской Федерации. По состоянию здоровья был комиссован со второй группой инвалидности. Выполнял все поставленные задачи командования Флота и центра до комиссования.

После участия в СВО Михаил Куртасов обратился в кадровую службу губернатора Севастополя Михаила Развожаева, где, пройдя вступительные испытания, был зачислен в кадровый резерв и продолжил служить Родине уже на государственной гражданской службе в департаменте труда и социальной защиты населения Севастополя.

Участие в программе для меня – это шанс попробовать себя. Я готов попробовать себя в разных направлениях. В свое время я был командиром отделения, у меня был опыт руководства людьми до 15 человек. Главная задача программы – это возможность попасть в управленческий кадровый резерв и помогать людям. Я сам работаю в департаменте социальной защиты, и мне очень нравится помогать. К нам обращаются и ветераны СВО и члены их семей. Все вопросы, касающиеся поддержки наших ребят, их жен, матерей, детей – очень серьезные. И я знаю, что наши бойцы гораздо увереннее выполняют те задачи, которые поставлены командованием, зная, что дома семья получает все положенные социальные льготы, гарантии, предусмотренные законодательством, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя ветерана СВО, главного специалиста отдела правовой работы департамента соцзащиты Михаила Куртасова.

Севастополь стал одним из первых регионов, где запущена региональная образовательная программа для участников СВО.

Президент поручил во всех регионах запустить аналог федеральной программы «Время героев». Нашу программу мы решили назвать «Севастополь — Город Героев». Главная цель — подготовка высококвалифицированных управленческих кадров. Программа реализуется совместно с АНО «Россия — страна возможностей» и РАНХиГС, участвовать в ней могут граждане России — участники и ветераны СВО, имеющие высшее или среднее профессиональное образование. Мы не ограничиваемся только Севастополем, поэтому подать заявку на нашу образовательную программу могут участники и ветераны специальной военной операции со всех регионов страны», – отметил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Этап регистрации на образовательную программу «Севастополь – Город Героев» продлится до 31 марта: для этого участнику нужно создать личный кабинет на платформе, заполнить анкету и написать эссе. Те, кому понадобится помощь с регистрацией, могут обратиться в любой филиал МФЦ, в администрацию любого муниципалитета, в фонд «Защитники Отечества» или в центр «Мой бизнес». Персонал на местах прошел подготовку и готов оказать необходимую помощь всем, кому она понадобится.

Регистрация на программу доступна по ссылке.

Для консультаций и технической поддержки участников работает круглосуточная «горячая линия»: