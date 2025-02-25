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Идёт прием заявок на участие в региональной образовательной программе «Севастополь - Город Героев»
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Идёт прием заявок на участие в региональной образовательной программе «Севастополь — Город Героев»

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 12:27 25.02.2025

Одним из первых, подавших документы участие в региональной образовательной программе «Севастополь – Город Героев», стал ветеран СВО Михаил Куртасов. Он родился в Севастополе в семье военнослужащего, отец военный пенсионер. Прадед – участник Великой  Отечественной войны, похоронен в Севастополе.

С 18 лет Михаил Куртасов проходил службу на Черноморском Флоте.

Как и все мальчишки мечтал стать офицером, поэтому закончил заочно юридический факультет. Принял решение продолжить службу в органах следствия. Работал следователем по Таганскому району Центрального административного округа города Москва.

Сначала специальной военной операции принял решение вернуться в Вооруженные Силы Российской Федерации. По состоянию здоровья был комиссован со второй группой инвалидности. Выполнял все поставленные задачи командования Флота и центра до комиссования.

После участия в СВО Михаил Куртасов обратился в кадровую службу губернатора Севастополя Михаила Развожаева, где, пройдя вступительные испытания, был зачислен в кадровый резерв и продолжил служить Родине уже на государственной гражданской службе в департаменте труда и социальной защиты населения Севастополя.

Участие в программе для меня – это шанс попробовать себя. Я готов попробовать себя в разных направлениях. В свое время я был командиром отделения, у меня был опыт руководства людьми до 15 человек. Главная задача программы – это  возможность попасть в управленческий кадровый резерв и помогать людям. Я сам работаю в департаменте социальной защиты, и мне очень нравится помогать. К нам обращаются и ветераны СВО и члены их семей. Все вопросы, касающиеся поддержки наших ребят, их жен, матерей, детей – очень серьезные. И я знаю, что наши бойцы гораздо увереннее выполняют те задачи, которые поставлены командованием, зная, что дома семья получает все положенные социальные льготы, гарантии, предусмотренные законодательством, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя ветерана СВО, главного специалиста отдела правовой работы департамента соцзащиты Михаила Куртасова.

Севастополь стал одним из первых регионов, где запущена региональная образовательная программа для участников СВО.

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Президент поручил во всех регионах запустить аналог федеральной программы «Время героев». Нашу программу мы решили назвать «Севастополь — Город Героев». Главная цель — подготовка высококвалифицированных управленческих кадров. Программа реализуется совместно с АНО «Россия — страна возможностей» и РАНХиГС, участвовать в ней могут граждане России — участники и ветераны СВО, имеющие высшее или среднее профессиональное образование. Мы не ограничиваемся только Севастополем, поэтому подать заявку на нашу образовательную программу могут участники и ветераны специальной военной операции со всех регионов страны», – отметил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Этап регистрации на образовательную программу «Севастополь – Город Героев» продлится до 31 марта: для этого участнику нужно создать личный кабинет на платформе, заполнить анкету и написать эссе. Те, кому понадобится помощь с регистрацией, могут обратиться в любой филиал МФЦ, в администрацию любого муниципалитета, в фонд «Защитники Отечества» или в центр «Мой бизнес». Персонал на местах прошел подготовку и готов оказать необходимую помощь всем, кому она понадобится.

Регистрация на программу доступна по ссылке.

Для консультаций и технической поддержки участников работает круглосуточная «горячая линия»:

– 122 доп. 9 (круглосуточно);
– +7 (8692) 54-19-88 (в рабочее время);
– +7 (8692) 41-30-80 (в рабочее время).

С 1 апреля по 6 июня пройдет конкурсный отбор, состоящий из тестирования и собеседования. Отметим, что участники федеральной программы «Время героев», которые уже показали высокие результаты на этом этапе, но не стали победителями президентской программы, будут допущены в региональную образовательную программу сразу на этапе очного собеседования.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

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