Идёт приём работ на региональный фотоконкурс для медработников «Медики на работе 2025»

К участию в фотоконкурсе приглашаются медицинские работники крымских учреждений здравоохранения.
Номинации конкурса:
- «Рабочие будни медика» — самые интересные и оригинальные фотографии медиков на рабочем месте;
- «Медик талантлив во всем» — фотографии с увлечениями работников здравоохранения в свободное от работы время;
- «Династия» — в номинации участвуют семьи, где уже несколько поколений выбирают профессию медицинского работника;
- «Полвека на работе» — в номинации участвуют самые опытные медики, стаж работы в здравоохранении у которых 40 и более лет;
- «Любовь к пациенту» — фотографии с яркими моментами общения с пациентами;
- «Остановись, мгновение» — фотографии с самыми яркими эмоциями во время работы (самый широкий спектр чувств – слезы радости или печаль утраты);
- «В начале пути» — в номинации участвуют врачи-стажеры, ординаторы 1 и 2 года обучения;
- «Медики Крыма во времена Великой Отечественной войны» — архивные фотографии медицинских работников, отражающих их работу (или их родственников) в период 1941-1945 гг.;
- Специальная номинация «#своихнебросаем» — фотографии, иллюстрирующие деятельность медицинских работников в зоне проведения специальной военной операции или волонтерскую деятельность (оказание гуманитарной помощи бойцам и т.д.).
Для участия необходимо заполнить заявку, согласие на обработку персональных данных и прислать фотоработы в одну или несколько номинаций.
Работы принимаются в срок до 25 мая 2025 года на адрес электронной почты press.mzrk@mzdrav.rk.gov.ru. Более подробная информация доступна по ссылке.
источник: пресс-служба Министерства здравоохранения РК
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