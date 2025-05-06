Идёт регистрация на бесплатный «Зелёный Марафон» в Ялте

31 мая в 60 городах России пройдет «Зелёный Марафон» – большой семейный и спортивный праздник, где помимо забегов каждый может стать участником спортивно-развлекательных активностей, социальных, экологических и благотворительных акций. Это уже 12-й «Зеленый марафон» Сбера, а в Крыму мероприятие состоится в третий раз. По сложившейся традиции, праздник спорта пройдет недалеко от Ялты в селе Оползневое, на территории курорта «Мрия».

Андрей Подсвиров, управляющий Головным отделением Сбербанка в Крыму:

Уже третий год подряд Крым становится частью «Зеленого Марафона». И с каждым годом всё больше спортсменов бегут вместе с нами. В 2024 году в забегах приняли участие более 1 тысячи спортсменов. В этот раз мы также ожидаем высокую активность: и среди взрослых спортсменов, и среди подрастающего поколения. Это мероприятие — не просто личные и командные соревнования, а отличная возможность полезно и ярко провести субботний день в кругу друзей и семьи, при этом сделав одно общее доброе дело.

В 2025 году для взрослых участников доступны дистанции 4.2, 10, 21.1 км, а также северная ходьба на 2,1 км. Подростки от 14 до 17 лет могут пробежать дистанцию 4,2 км, а детям от 4 до 13 лет будет предложено посоревноваться в забегах на 500 м, разделенных на несколько возрастных групп.

Во время регистрации, а также на самом «Зелёном Марафоне» любой желающий может сделать добровольные пожертвования на благотворительной платформе «СберВместе». Эти средства поступят в фонд «Вклад в будущее», а Сбер удвоит эту сумму. В прошлом году на поддержку инклюзивного образования детей с особенностями развития и опытом сиротства собрано 27 млн рублей. С их помощью ребят готовят к школе, помогают в учёбе и общении со сверстниками.

источник: пресс-служба Юго-Западного банка ПАО Сбербанк, автор фото: Попов Феликс

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