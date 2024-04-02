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Идёт ремонт автомобильной дороги Кача – Андреевка
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Идёт ремонт автомобильной дороги Кача – Андреевка

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 19:58 02.04.2024

Благодаря реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» выполняется ремонт дороги Кача – Андреевка. Это один из самых протяжённых объектов 2024 года, длина участка – 1,09 км.

Подрядная организация выполнит на объекте восстановление дорожной одежды, устройство бортовых камней, выравнивающего и верхнего слоёв покрытия.

Дорога является подъездной к спортивному комплексу имени Виктора Кожаева.

Благодаря ремонту дороги Кача – Андреевка дорога будет приведена к нормативному состоянию, жители и гости смогут комфортно добираться до спортивного комплекса по данному участку, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя заместитель директора дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Александр Ширяев.

В данном районе в этом году отремонтируют 2,46 км дорожного покрытия. В перечень объектов вошли также улицы Качинская и Огородная.

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Напомним, подробная информация по всем объектам ремонта доступна на интерактивной карте, которая наглядно демонстрирует ход работ и промежуточные итоги реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

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