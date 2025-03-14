Идёт ремонт участка дороги Симферополь-Красноперекопск-Граница с Херсонской областью протяженностью более 6 км

К примеру, ремонт участка дороги Симферополь – Красноперекопск – граница с Херсонской областью. Этот отрезок, протяженностью более 6 километров (от 88+000 до 93+820 км), является частью альтернативного сухопутного маршрута в Крым, играющего стратегически важную роль в течение последних нескольких лет.

В настоящий момент дорожники выполняют работы по фрезерованию. Впоследствии будет выполнен полный комплекс ремонтно-восстановительных работ, включая нанесение дорожной разметки и установку знаков.

За последние три года, вследствие увеличения транспортного потока, связанного с интеграцией новых регионов в состав России, нагрузка на эту дорогу значительно возросла. Ее ремонт – не просто косметические работы, а стратегически важная задача, направленная на обеспечение бесперебойного движения грузового и пассажирского транспорта. По этой дороге ежедневно курсируют фуры, доставляющие товары из материковой части России в Крым и обратно, а также едут многочисленные туристические автобусы и легковые автомобили.

В 2025 году в общей сложности, в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» запланирован ремонт четырех участков дороги Симферополь – Красноперекопск – граница с Херсонской областью, общей протяженностью свыше 30 км.

Следует отметить, что в прошлом году было успешно отремонтировано уже 8 участков данной дороги общей протяженностью 63 км, что демонстрирует динамику и эффективность реализации национального проекта. Помимо магистралей, в 2025 году в рамках «Инфраструктуры для жизни» ремонтируются и дороги местного значения, обеспечивающие транспортную доступность сельских населенных пунктов. Среди них дороги, ведущие к населенным пунктам Войково, Красногвардейское, Днепровка, Роскошное, Известковое, Котельниково и Краснознаменка. Работы включают в себя замену поврежденных участков дороги, ремонт мостов и путепроводов, а также укрепление обочин и улучшение дренажной системы для предотвращения разрушения дорожного покрытия в условиях непогоды. Применение современных технологий и материалов обеспечивает долговечность и надежность отремонтированных участков, — сообщили в пресс-службе Министерства транспорта РК.

В целом, в 2025 году в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» в Республике Крым планируется ремонт 20 дорог общей протяженностью около 172 километров и 6 мостов общей длиной 316 пог.м.

Масштаб проекта впечатляет, если учесть, что с 2019 по 2024 год в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Крыму было отремонтировано более 1100 км региональных и межмуниципальных дорог, что составляет 18% от всей дорожной сети региона. Это значительный прогресс в улучшении состояния дорог, повышении безопасности движения и улучшении транспортной доступности для всех жителей полуострова.

Ремонт дорог – это не только удобство для водителей, но и важный фактор экономического развития региона, поскольку качественная дорожная сеть способствует привлечению инвестиций и росту туризма. Проведенные работы имеют важное значение для жителей Крыма и способствуют развитию транспортной инфраструктуры полуострова. Применяемые технологии и материалы гарантируют долговечность результатов и соответствие современным стандартам качества.

источник: пресс-служба Министерства транспорта Республики Крым