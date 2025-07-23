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Идёт стройка на даче? Можете "попасть" на штраф
фото: audiznam260921 / Shutterstock / Fotodom

Идёт стройка на даче? Можете «попасть» на штраф

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 21:24 23.07.2025

За нарушения при проведении строительных работ на дачном участке могут оштрафовать. В каких случаях дачникам может грозить штраф, рассказала РИА Недвижимости юрист «Легес Бюро» Наталия Скрябина.

Если при проведении строительных работ на даче был нанесён ущерб окружающей среде, собственнику грозит штраф. Речь идёт о загрязнении воздуха, мытье транспорта, сбросе строительных отходов в водоёмы. Штраф за эти нарушения составляет от 2 до 5 тыс. рублей. Эксперт пояснила, что за наличие пыли в воздухе дачника не привлекут к административной ответственности. Штраф грозит за выброс в воздух вредных и опасных веществ — например, свинца или оксида серы. Юрист уточнила, что размер штрафа для индивидуальных предпринимателей за это нарушение выше — до 50 тыс. рублей.

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Штраф за складирование мусора на дачном участке составляет от 2 до 3 тыс. рублей. В случае загрязнения земли агрохимикатами, пестицидами, опасными веществами и отходами дачника могут оштрафовать на сумму от 3 до 5 тыс. рублей.

Дачникам, которые нанимают на работу мигрантов, следует быть внимательными. Если у иностранца нет патента или разрешения на работу либо он оказывает услуги не в том регионе, в котором выдан патент, нанимателя могут оштрафовать на сумму до 5 тыс. рублей. На сайте Главного управления по вопросам миграции МВД можно проверить наличие патента и разрешения на работу.

источник: ЦИАН

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