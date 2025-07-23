Идёт стройка на даче? Можете «попасть» на штраф

Если при проведении строительных работ на даче был нанесён ущерб окружающей среде, собственнику грозит штраф. Речь идёт о загрязнении воздуха, мытье транспорта, сбросе строительных отходов в водоёмы. Штраф за эти нарушения составляет от 2 до 5 тыс. рублей. Эксперт пояснила, что за наличие пыли в воздухе дачника не привлекут к административной ответственности. Штраф грозит за выброс в воздух вредных и опасных веществ — например, свинца или оксида серы. Юрист уточнила, что размер штрафа для индивидуальных предпринимателей за это нарушение выше — до 50 тыс. рублей.

Штраф за складирование мусора на дачном участке составляет от 2 до 3 тыс. рублей. В случае загрязнения земли агрохимикатами, пестицидами, опасными веществами и отходами дачника могут оштрафовать на сумму от 3 до 5 тыс. рублей.

Дачникам, которые нанимают на работу мигрантов, следует быть внимательными. Если у иностранца нет патента или разрешения на работу либо он оказывает услуги не в том регионе, в котором выдан патент, нанимателя могут оштрафовать на сумму до 5 тыс. рублей. На сайте Главного управления по вопросам миграции МВД можно проверить наличие патента и разрешения на работу.

источник: ЦИАН