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Идёт Всекрымская акция по сбору гуманитарной помощи в зону СВО
фото: пресс-служба ДУМК

Идёт Всекрымская акция по сбору гуманитарной помощи в зону СВО

Опубликовал: КрымPRESS в Люди в Крыму 16:06 06.02.2025

Женщины-преподаватели основ ислама при ЦРО ДУМК совместно с прихожанами со всех районов Крыма, собрали гуманитарную помощь для участников СВО: предметы личной гигиены, продукты питания, теплые вещи для солдат, памперсы и вещи для детей-сирот.

Акцию приурочили историческому событию — с началом русско-японской войны дочь Исмаила Гаспринского вместе с отцом опубликовали на страницах газеты «Терджиман» призыв к сбору гуманитарной помощи для солдат. Спустя 120 лет, мусульманки Крыма продолжают добрую традицию по оказанию помощи военным.

Милосердие, сострадание и отзывчивость всегда были и есть неотъемлемой частью духовной жизни мусульман Крыма. С тех пор прошло 120 лет, и сегодня мы, мусульманки Крыма, продолжая добрые традиции взаимопомощи, помогаем нашим ребятам на фронте, приближаем победу, — подчеркивает начальник отдела религиозных мероприятий ЦРО ДУМК Зенифе Аблаева.

Муфтий мусульман Крыма и Севастополя Хаджи Эмирали Аблаев провел совещание с женщинами-преподавателями, поблагодарил их за проделанную работу.

Вы проводите колоссальную работу с населением, это особый вклад в развитие духовности. Сегодня на СВО, представители разных национальностей и вероисповеданий, бок о бок воюют и защищают нас, Крым и целостность нашей страны. Наша задача поддерживать их, — отметил Муфтий.

Данная акция будет походить при ЦРО ДУМК на постоянной основе.

Узнайте больше:  Муфтият Крыма: гуманитарная помощь в зону СВО

источник: пресс-служба ДУМК

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