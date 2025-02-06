Идёт Всекрымская акция по сбору гуманитарной помощи в зону СВО

Женщины-преподаватели основ ислама при ЦРО ДУМК совместно с прихожанами со всех районов Крыма, собрали гуманитарную помощь для участников СВО: предметы личной гигиены, продукты питания, теплые вещи для солдат, памперсы и вещи для детей-сирот.

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