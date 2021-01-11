Горячие новости
Главная | Власть в Крыму | Совет министров Крыма | Игорь Михайличенко – врио председателя Совета министров Республики Крым

crimeapress_news

реклама в крыму
Игорь Михайличенко – врио председателя Совета министров Республики Крым
Фото: rk.gov.ru

Игорь Михайличенко – врио председателя Совета министров Республики Крым

Опубликовал: CrimeaPRESS в Совет министров Крыма 20:09 11.01.2021

Вице-премьер Крыма Игорь Михайличенко будет временно исполнять обязанности председателя Совета министров Республики Крым на период отсутствия главы правительства Юрия Гоцанюка. Пока речь идет о период до 15 января. Соответствующее распоряжение главы Совмина РК опубликовано на сайте крымского правительства.

На период моего отсутствия с 11 по 15 января 2021 года исполнение обязанностей председателя Совета министров Республики Крым осуществляет заместитель председателя Совета министров РК Михайличенко Игорь Николаевич, – говорится в документе.

Напомним, в конце декабря председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк заразился коронавирусом. Тогда же он принял решение на этот период уйти в отпуск. Неофициально сообщается, что премьер чувствует себя хорошо и готовится к выходу на работу.

Игорь Михайличенко – врио председателя Совета министров Республики Крым

Комментарии для сайта Cackle


Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.