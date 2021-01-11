Игорь Михайличенко – врио председателя Совета министров Республики Крым

Вице-премьер Крыма Игорь Михайличенко будет временно исполнять обязанности председателя Совета министров Республики Крым на период отсутствия главы правительства Юрия Гоцанюка. Пока речь идет о период до 15 января. Соответствующее распоряжение главы Совмина РК опубликовано на сайте крымского правительства.

На период моего отсутствия с 11 по 15 января 2021 года исполнение обязанностей председателя Совета министров Республики Крым осуществляет заместитель председателя Совета министров РК Михайличенко Игорь Николаевич, – говорится в документе.

Напомним, в конце декабря председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк заразился коронавирусом. Тогда же он принял решение на этот период уйти в отпуск. Неофициально сообщается, что премьер чувствует себя хорошо и готовится к выходу на работу.