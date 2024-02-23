Игорь Петренко участвует в создании Як-9У в сериале «Истребители. Битва за Крым»

В этом месяце в российской столице закончились съёмки драмы «Истребители. Битва за Крым». Военный сериал с Игорем Петренко, Екатериной Вилковой и Анатолием Котом снят постановщиком Антоном Сиверсом, сообщает портал «ЭтоКино.ру».

До завершения Великой Отечественной войны осталось около года. Александр Романов, который командует полком истребителей, оказался в Краснодарском крае. Его задание – поддержать советскую авиацию, которая готовится к атакам для возвращения Крыма.

В воздушном бою Романов заметил новую модель фашистского истребителя, который он захватил. Теперь изучением новейшей вражеской техники занимаются советские инженеры. Александра отправили в Подмосковье, в распоряжение конструкторов, создающих новую воздушную машину по истреблению оккупантов. Летчику хочется драться с врагами в небе. В Подмосковье Романов влюбится, поверит в собственные силы, а потом вернется на фронт к своим боевым товарищам.

Постановщику Антону Сиверсу хотелось снять героический сериал о советских воинах, изгнавших фашистов с родной земли. Среди них есть мечтатели. Храбрые пилоты стремятся в небо. Они чувствуют эту стихию.

Во время работы над сериалом его создатели перемещались между Москвой и Краснодарским краем.

источник: «ЭтоКино.ру»