Игорную зону в поселке Кацивели под Ялтой построят за два года

Строительство игорной зоны в поселке Кацивели под Ялтой может занять два года, сообщил Глава Крыма Сергей Аксёнов.

Коллеги определили уже способ реализации. … Знаю, что в мае основные процедуры должны быть завершены. Строительство займет полтора-два года, где-то так, — цитирует Аксёнова ИА «Крыминформ»

Глава РК отметил, что сейчас решается вопрос о приобретении имеющихся на выделенной под строительство игорной зоны земле капитальных строений для их сноса. Сумма инвестиций превысит 3 млрд рублей.

Проект строительства игорной зоны «Золотой берег» в конце 2020 года одобрил инвестиционный совет Республики Крым. В Кацивели в рамках его реализации будут построены: казино и гостиничный комплекс, объекты индустрии развлечения — театры и кинотеатры, открытые площадки для отдыха, велодорожки и прогулочные зоны, иные инфраструктурные объекты для обеспечения жизнедеятельности игорной зоны.

Власти ожидают получение более 1 млрд. рублей налогов в течение ближайших 10 лет.