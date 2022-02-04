Их меньше, но они действуют: историк КФУ рассказал о «чёрных копателях» в Крыму

«Чёрные копатели» были особенно активными в 90-х годах, после распада Советского Союза. В наше время их стало меньше, но они всё же действуют. По словам профессора кафедры археологии и всемирной истории Крымского федерального университета Игоря Храпунова, история грабежей крымских памятников началась с 1830 года.

Первый и единственный Царский курган около Керчи начали раскапывать археологи, а закончили – грабители. Огромные богатства попали в плохие руки. Тогда и появились «счастливчики» – люди, которые занимались незаконными раскопками. Они передавали свои умения из поколения в поколение. Так продолжалось до 1918 года. Потом пришла советская власть, и всё это дело закончилось: исчез рынок, стал затруднён контакт с Западом, куда продавались все вещи, сама власть стала жестока, – цитирует пресс-служба вуза Игоря Храпунова.

Как отмечает историк, вернулись «чёрные копатели» уже в 90-х годах, когда СССР распался, и бояться им стало некого.

Это происходило по всему Крыму, где были различные памятники. Они стали грабить совершенно фантастическими масштабами. Так продолжалось до 2014 года. Тогда дело спало, но незаконные грабители оставили за собой огромный след. Сейчас ситуация в этом плане немного улучшилась, – говорит Игорь Храпунов.

Историк утверждает, меры, которые предпринимают правоохранительные органы против «чёрных копателей», позволили уменьшить количество грабителей, поскольку они стали бояться.

«Чёрные археологи» должны бояться и понимать, как, видимо сейчас и происходит, что если они попадутся, то мало не покажется. Хочется отметить, что многие зависит ещё и от общей культуры населения. В развитых странах этого вообще нет, а там, где нет культуры, такое движение процветает, – констатирует специалист.

Напомним, парламентарии Крыма готовят законодательные инициативы об ужесточении правил работы поисковиков, ведущих раскопки на территории полуострова.

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!