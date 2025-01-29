Их тут больше не ждут... Крым распродал имущество украинских олигархов

Национализация в Крыму

В феврале 2023 года депутаты крымского парламента поддержали национализацию имущества иностранных граждан и государств, совершающих в отношении России недружественные действия.

В декабре 2023 года глава республики Сергей Аксенов заявил, что доход Крыма от продажи национализированного имущества украинских олигархов и политиков составил порядка 2,3 миллиарда рублей.

Под национализацию, в частности, попали курортные комплексы, включая известные крымчанам гостиницы «Лондон» и «Отель 1001 ночь», парк-отель «Марат» в поселке Гаспра и другие. 500 миллионов рублей республике досталось от продажи части магазинов сети «Эпицентр» (ООО «РусЛайн Ко»).

Кроме того, на аукционе была продана ялтинская квартира Владимира Зеленского и его жены Елены, ранее национализированная властями Крыма. Новый владелец жилья заплатил за него 44,3 млн рублей.

В мае текущего года на торги был выставлен национализированный отель «Вилла Елена» в Ялте, который ранее принадлежал литовскому бизнесмену Коласу Игорису.

источник: РИА Новости Крым