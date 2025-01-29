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Их тут больше не ждут... Крым распродал имущество украинских олигархов
фото: РИА Новости, автор - Максим Грознов

Их тут больше не ждут… Крым распродал имущество украинских олигархов

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:33 29.01.2025

От реализации национализированного имущества украинских олигархов в 2024 году в бюджет Крыма поступило 4,8 миллиардов рублей. В числе проданных объектов — квартира Зеленского в Ялте, заявила на президиуме Госсовета министр имущественных и земельных отношений Лариса Кулинич.

В числе реализованных объектов такие, как квартира Зеленского в Ялте, недвижимое имущество «Виллы Елены», торгового комплекса «Бакалея», отеля «Тысяча и одна ночь» в Ялте, гостиницы «Европа» в городском округе Алушта и ряд других объектов, — цитирует РИА Новости Крым Ларису Кулинич. 

В 2024 году в перечень национализированного имущества иностранных граждан, поддерживающих агрессию против России, включено 1200 объектов, всего с 2022 года в этом списке — более 3500 объектов.

За счет национализации в 2024 году состав имущественного комплекса Распорядительной дирекции имущества Республики Крым пополнился целым рядом специфических объектов, таких, как продуктовые базы, торговые центры, офисные помещения, кинотеатры — всего около 1000 адресов. На всех этих объектах были арендаторы имущества, с которыми были либо перезаключены договоры, либо право аренды было выставлено на аукцион.

По словам Кулинич, в 2024 году заключена тысяча договоров аренды, что в два с половиной раза превышает количество за 2023 год. Соответственно, рост доходов от сдачи в аренду имущества также возрос и составляет в 2024 году 938 миллионов рублей, что в 2,5 раза больше, чем в 2023 году.

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Доходы от аренды увеличились также в результате работы в суде — министерством было направлено более пятисот претензий недобросовестным арендаторам. Они либо совсем не платили за аренду, либо размер оплаты был значительно ниже рыночной.

Национализация в Крыму

В феврале 2023 года депутаты крымского парламента поддержали национализацию имущества иностранных граждан и государств, совершающих в отношении России недружественные действия.

В декабре 2023 года глава республики Сергей Аксенов заявил, что доход Крыма от продажи национализированного имущества украинских олигархов и политиков составил порядка 2,3 миллиарда рублей.

Под национализацию, в частности, попали курортные комплексы, включая известные крымчанам гостиницы «Лондон» и «Отель 1001 ночь», парк-отель «Марат» в поселке Гаспра и другие. 500 миллионов рублей республике досталось от продажи части магазинов сети «Эпицентр» (ООО «РусЛайн Ко»).

Кроме того, на аукционе была продана ялтинская квартира Владимира Зеленского и его жены Елены, ранее национализированная властями Крыма. Новый владелец жилья заплатил за него 44,3 млн рублей.

В мае текущего года на торги был выставлен национализированный отель «Вилла Елена» в Ялте, который ранее принадлежал литовскому бизнесмену Коласу Игорису.

источник: РИА Новости Крым 

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