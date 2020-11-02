III чемпионат профмастерства «Абилимпикс» среди инвалидов в Севастополе завершён

Соревнования по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью и лиц с ограниченными возможностями здоровья в рамках III регионального чемпионата «Абилимпикс — 2020» в Севастополе состоялись с 29 по 31 октября. Конкурсанты состязались в заявленных 11 компетенциях в возрастных категориях: «школьник», «студент» и «специалист».

Сегодня чемпионат «Абилимпикс» является одним из самых эффективных инструментов для мотивации, социализации и трудоустройства людей с инвалидностью. Департаментом труда и социальной защиты населения организованы соревнования по двум компетенциям: «социальная работа» и «предпринимательство». Победитель из каждой группы будет представлять Севастополь на всероссийском чемпионате в Москве, — отмечают в пресс-службе Правительства Севастополя.

На площадке Центра помощи семьи и детям прошли соревнования в компетенции «предпринимательство». Участники представили свои бизнес-планы. Среди них, как действующие предприниматели, так и те, кто только пробует открыть свое дело.

Конкурсанты готовят свой собственный бизнес-проект. Оценивают конкурсные задания эксперты по каждой компетенции. На этом этапе соревнуются пять человек. Некоторые являются действующими предпринимателями и соревнуются не первый раз.

По окончании соревновательной части эксперты подводят итоги и определяют победителей. Основная цель мероприятия – это повышение профессиональных навыков людей с ограниченными возможностями здоровья, содействие их трудоустройству, — отмечает начальник отдела управления занятости Департамента труда и социальной защиты населения Анна Шалимова.

В этом году главным экспертом в компетенции «предпринимательство» выступает победитель Национального чемпионата «Абилимпикс – 2018» Елена Ермолаева. В свое время Елена по направлению Центра занятости прошла курсы повышения квалификации, успешно защитила бизнес-план по оказанию психологической помощи севастопольцам и получила финансовую помощь на открытие своего дела в размере 100 тысяч рублей.

Так как у меня есть уже какой-то опыт и сегодня, когда участники будут соревноваться, где-то подскажу, где-то помогу. Где-то посмотрю, как другие люди делают, то есть на своём опыте что-то дам тем участникам, которые сегодня будут защищать свои бизнес-планы. Потому что «Абилимпикс» – это прекрасная стартовая площадка для того, что заявить о себе, — подчеркивает главный эксперт чемпионата.

Соревнования по компетенции «социальная работа» прошли на базе городского комплексного центр социального обслуживания. В них также приняли участие пять конкурсантов.

Победители регионального этапа примут участие во всероссийском чемпионате в Москве.