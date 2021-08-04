Июль пополнил водохранилища Крыма почти на два миллиона кубометров

Казалось бы – июль – вершина жаркого лета. Но дождливая первая неделя месяца изрядно пополнила водохранилища Крыма. По информации Гидрометцентра, наибольшими осадки были в верховье реки Бельбек и в низовье реки Кача 126-170 мм (в 1.8-4.7 раз больше нормы); наименьшее количество осадков – 23.9 мм (на 61 % меньше нормы) выпало в бассейне реки Биюк-Карасу, а в бассейнах остальных рек их количество было в пределах нормы.

В Крымских горах наблюдалось неравномерное распределение осадков: в районе Ай-Петри выпало 170% нормы, а в районе Ангарского перевала — 68% нормы.

От выпавших очень сильных осадков 4 июля в бассейне реки Бельбек и на его притоках сформировались значительные паводки: на гидропосту р.Кучук-Узенбаш-с.Многоречье высотой волны 82 см, на гидропосту р.Коккозка-с.Аромат — 334 см, на гидропосту р.Бельбек-пгт Куйбышево — 392 см, на гидропосту р.Бельбек-с.Фруктовое — 371 см. Максимальные уровни воды на гидропостах р.Коккозка-с.Аромат и р.Бельбек-пгт Куйбышево превысили многолетние исторические значения, — отметили в крымском гидрометцентре.

Выпавшие в первой декаде месяца осадки, способствовали поддержанию водности в бассейнах рек Альма, Бельбек, Черная, Биюк-Карасу, Салгир. Однако большинство селевых рек муниципальных округов Алушты, Судака и Феодосии — пересохшие.

Средние расходы воды на гидропостах р.Коккозка-с.Аромат, р.Бельбек-пгт Куйбышево, р.Бельбек-с.Фруктовое, р.Черная-с.Родниковское, р.Биюк-Узенбаш-с.Счастливое, р.Кучук-Узенбаш-с.Многоречье были в 7.1-16.0 раз выше нормы; на гидропостах р.Кача-с.Баштановка, притоке реки Кучук-Узенбаш-с.Многоречье, р.Дерекойка-г.Ялта — в 2.8-4.4 раза выше нормы; на гидропостах р.Биюк-Карасу-с.Карасевка, р.Малый Салгир-г.Симферополь и в низовье реки Кача — 96-139 % нормы, а на остальных — 42-62 % нормы. Такая высокая водность нехарактерна для крымских рек в это время года, — сообщили гидрологи.

Приток воды в водохранилища естественного стока:

— Белогорское – 3,3 млн. кубометров,

— Симферопольское – 0,75 млн. кубов,

— Счастливенское – 5,76 млн. кубов,

— Чернореченское – 8,9 млн. кубометров.

Общий суммарный объем воды в водохранилищах, расположенных в руслах рек, к 1 августа составил 132,4 млн. кубометров., что на 1.89 млн. кубометров больше, чем месяц назад.

Из водохранилища Белогорское производится забор воды для водоснабжения восточных районов.