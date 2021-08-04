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Июль пополнил водохранилища Крыма почти на два миллиона кубометров
Фото: aalmeidah, pixabay.com

Июль пополнил водохранилища Крыма почти на два миллиона кубометров

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:36 04.08.2021

Казалось бы – июль – вершина жаркого лета. Но дождливая первая неделя месяца изрядно пополнила водохранилища Крыма. По информации Гидрометцентра, наибольшими осадки были в верховье реки Бельбек и в низовье реки Кача 126-170 мм (в 1.8-4.7 раз больше нормы); наименьшее количество осадков – 23.9  мм (на 61 % меньше нормы) выпало в бассейне реки Биюк-Карасу, а в бассейнах остальных рек их количество было в пределах нормы.

В Крымских горах наблюдалось неравномерное распределение осадков: в районе Ай-Петри выпало 170% нормы, а в районе Ангарского перевала — 68% нормы.

От выпавших очень сильных осадков 4 июля в бассейне реки Бельбек и на его притоках сформировались значительные паводки: на гидропосту р.Кучук-Узенбаш-с.Многоречье высотой волны 82 см, на гидропосту р.Коккозка-с.Аромат — 334 см, на гидропосту р.Бельбек-пгт Куйбышево — 392 см, на гидропосту р.Бельбек-с.Фруктовое — 371 см. Максимальные уровни воды на гидропостах р.Коккозка-с.Аромат и р.Бельбек-пгт Куйбышево превысили многолетние исторические значения, — отметили в крымском гидрометцентре.

Выпавшие в первой декаде месяца осадки, способствовали поддержанию водности в бассейнах рек Альма, Бельбек, Черная, Биюк-Карасу, Салгир. Однако большинство селевых рек муниципальных округов Алушты, Судака и Феодосии — пересохшие.

Средние расходы воды на гидропостах р.Коккозка-с.Аромат, р.Бельбек-пгт Куйбышево, р.Бельбек-с.Фруктовое, р.Черная-с.Родниковское, р.Биюк-Узенбаш-с.Счастливое, р.Кучук-Узенбаш-с.Многоречье были в 7.1-16.0 раз выше нормы; на гидропостах р.Кача-с.Баштановка, притоке реки Кучук-Узенбаш-с.Многоречье, р.Дерекойка-г.Ялта — в 2.8-4.4 раза выше нормы; на гидропостах р.Биюк-Карасу-с.Карасевка, р.Малый Салгир-г.Симферополь и в низовье реки Кача — 96-139 % нормы, а на остальных — 42-62 % нормы. Такая высокая водность нехарактерна для крымских рек в это время года, — сообщили гидрологи.

Приток воды в водохранилища естественного стока:

— Белогорское – 3,3 млн. кубометров,

— Симферопольское – 0,75 млн. кубов,

— Счастливенское – 5,76 млн. кубов,

— Чернореченское – 8,9 млн. кубометров.

Общий суммарный объем воды в водохранилищах, расположенных в руслах рек, к 1 августа составил 132,4 млн. кубометров., что на 1.89 млн. кубометров больше, чем месяц назад.

Из водохранилища Белогорское производится забор воды для водоснабжения восточных районов.

Июль пополнил водохранилища Крыма почти на два миллиона кубометров

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