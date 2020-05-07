Июнь – ладно, а потом… Как не погубить индустрию отдыха в Крыму

Глава РК Сергей Аксенов высказал сомнение, что курортный сезон в этом году состоится, в принципе. Сказано честно, как констатация проблемы, которую нужно решать в Крыму и власти, и турбизнесу.

Выход… скажем так, для «сохранения жизни», есть.

Только если позволит благоприятная обстановка на полуострове, возможен внутренний туризм — формируем свою программу, — сказал сегодня Аксёнов.

Речь идет о региональной программе по организации отдыха в санаториях для примерно полумиллиона местных жителей за счет бюджета.

Правительство Республики Крым в случае благоприятной эпидемиологической обстановки рассматривает вариант направления около 500 тысяч крымчан, включая детей, пенсионеров, малообеспеченных и т.д., за счет бюджета в санатории на этот год. Считаю, что подобный подход даст возможность людям поправить свое здоровье, а с другой стороны – поддержать курортную сферу, — ранее сообщал Аксёнов.

Какая часть стоимости путевок будет оплачиваться из бюджета, каким категориям граждан эти путевки будут бесплатными, список санаториев, что будут сотрудничать с Совмином, помощь иных регионов, другие варианты финансовой поддержки отельерам, пансионатам и всей индустрии отдыха… Эти вопросы еще прорабатываются.

Но 100% в мае отели, рестораны, кафе, санатории, дома отдыха и пансионаты в Крыму не откроются. Под вопросом и июнь.

Аксёнов посоветовал не строить иллюзий по поводу снятия всех ограничений: он считает, что это будет возможно только после выпуска вакцины. А это… следующий год.

Турбизнес замер и готовится «к худшему». Как заявила председатель Ассоциации малых отелей Крыма Наталья Стамбульникова, коронавирус нанесет сильный удар по всем отраслям крымской экономики, поскольку они, так или иначе, связаны с туризмом.

Сложно прогнозировать, но, если, хотя бы, 1-го июля не откроют внутренний крымский туризм, хотя бы внутренний, то будет очень страшная ситуация – немногие представители малого и среднего бизнеса туротрасли смогут выжить. Плюс, мы говорим не только про гостиницы и туризм – это имеет мультипликационный эффект: это и ремесленники, и производство продуктов – Крым все равно не сможет потребить то количество, которое производится, тех же овощей, все производство наше. Сувенирщики, ремесленники пострадают… Пока я не хочу делать выводов, ситуация стремительно развивается. Если будет открыт хотя бы внутренний крымский туризм, то наша туристическая отрасль сможет только выжить, я не говорю уже о заработке. Сохранить персонал, сохранить душевное равновесие, скажем так. Речи о заработке вообще не идет – только, чтобы хватило на проживание и сохранить персонал, – сказала Стамбульникова.

Еще более жесткую оценку происходящего дал в интервью «ПолитНавигатору» известный украинский политик Олег Царев. Точнее, экс-украинский, так как после событий 2014 года он проживает в Крыму (и владеет здесь «курортной недвижимостью»).

Это о приведет практически к гарантированному банкротству всего санаторно-курортного и туристического бизнеса, какого не было даже при Украине. Может быть, в момент перестройки было, но этого уже никто не помнит. Этот кризис сравним с кризисом 90-х годов. При этом, Турция открывается, Европа снимает карантин. Общеизвестно, что эпидемию можно победить только двумя способами – либо вакцинация населения, а вакцины пока нет и непонятно, когда она будет, либо приобретением иммунитета у населения. Для того, чтобы приобрести иммунитет, процентов 60-80 населения должно переболеть. Поскольку в Крыму заболевают по пять-десять человек в день, то иммунитет приобретет население лет через 500. Мне кажется, что большая проблема в отсутствии у власти внятной стратегии. Все говорят о том, что подождите, мы выйдем на плато, но на плато мы выйдем, если все прекратим, прекратим работу. Но на плато можно выйти временно – сейчас мы законсервируем очаги, но осенью они обязательно начнутся. И до тех пор, пока иммунитета у населения не будет, ничего с этим не поделаешь. Поэтому, мне кажется, основная проблема – не вирус, а отсутствие внятной стратегии, – заявил Царев.

Многие владельцы пансионатов, гостиниц, ИП сезонного общепита надеются на снятие ограничений в июне, но все признают, если не откроются в июле, то… «всё».