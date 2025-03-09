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Илон Маск заявил о полной зависимости ВСУ от его спутников. Отключит?
фото: © РИА Новости

Илон Маск заявил о полной зависимости ВСУ от его спутников. Отключит?

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:36 09.03.2025

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что система спутникового интернета Starlink — основа украинской армии и, если он решит отключить ее, линия фронта ВСУ рухнет. Об этом он написал в своей сети Х.

Моя система Starlink — это костяк украинской армии. Вся их линия фронта рухнет, если я ее отключу, — цитирует Маска РИА Новости Крым.

Ранее западные СМИ сообщали, что американские переговорщики в ходе обсуждений сделки о предоставлении США доступа к украинским минеральным ресурсам якобы подняли вопрос прекращения доступа к системе спутникового интернета Starlink. Однако позднее владелец Starlink, глава департамента государственной эффективности США (DOGE) Маск опроверг эту информацию.

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22 февраля он написал, что не собирается отключать систему для украинских военных.

Ранее депутат Госдумы от Крыма и член комитета по безопасности Михаил Шеремет призвал главу департамента эффективности государственного управления (DOGE) США и американского предпринимателя Илона Маска отключить ВСУ от глобальной системы спутниковой связи.

Политолог-американист Малек Дудаков выразил мнение, что Вашингтон в ближайшее время будет разрывать связи с Киевом в военной и разведывательной сфере, в том числе спутниковой.

источник: РИА Новости Крым 

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