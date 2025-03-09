Моя система Starlink — это костяк украинской армии. Вся их линия фронта рухнет, если я ее отключу, — цитирует Маска РИА Новости Крым.

Ранее западные СМИ сообщали, что американские переговорщики в ходе обсуждений сделки о предоставлении США доступа к украинским минеральным ресурсам якобы подняли вопрос прекращения доступа к системе спутникового интернета Starlink. Однако позднее владелец Starlink, глава департамента государственной эффективности США (DOGE) Маск опроверг эту информацию.

22 февраля он написал, что не собирается отключать систему для украинских военных.

Ранее депутат Госдумы от Крыма и член комитета по безопасности Михаил Шеремет призвал главу департамента эффективности государственного управления (DOGE) США и американского предпринимателя Илона Маска отключить ВСУ от глобальной системы спутниковой связи.

Политолог-американист Малек Дудаков выразил мнение, что Вашингтон в ближайшее время будет разрывать связи с Киевом в военной и разведывательной сфере, в том числе спутниковой.

источник: РИА Новости Крым