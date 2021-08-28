Имейте ввиду: какое резюме напишешь, на такую работу и сможешь претендовать

Тех, кто до сих пор думает, что нет ничего лучше в представлении себя как специалиста, нежели разговор с потенциальным работодателем «с глазу на глаз», тот глубоко ошибается. В век цифровых технологий, когда общение онлайн вышло на первый план, говорят эксперты, до очного собеседования «доживают» далеко не все кандидаты на вакантную должность. В среднем, двое — из десяти. И угадайте, чем они берут рекрутёров и кадровиков? Верно составленным резюме! Не написанным по принципу — «Лишь бы было», а свёрстанным грамотно, согласно определённым правилам.

Тут, к слову, стоит отметить: век технологий и здесь играет свою роль — на этот раз исключительно в хорошем смысле слова. Сегодня правильно, с однозначным прицелом на результат, составить резюме можно с помощью онлайн-сервисов. Отличная история, когда вникать в тонкости создания такого рода документов нет ни времени, ни желания, а добиться желаемого эффекта жизненно необходимо.

Существуют ряд правил и определённая структура, на которые очень любят обращать внимание HR-менеджеры при первичном отборе кандидатов. Если ваше резюме не будет соответствовать этим правилам, поиск работы для вас затянется на долгие месяцы. Конструктор учитывает все необходимые правила и поможет составить резюме онлайн, которое точно выделит вас на фоне десятков других кандидатов, — отмечают специалисты конструктора резюме Резюмешкин, благодаря которому сотни соискателей трудоустроились на работу мечты.

Резюме — каким оно должно быть?

В целом же, если говорить о том, каким должно быть идеальное резюме, мимо которого работодатели просто не смогут пройти, то:

Первое. Время нынче дорого, потому деловые люди ценят его чрезмерно. И в том, что касается общения с сотрудниками также. Тем более, если речь идёт лишь о претендентах на должности. Потому, как показывает практика, большинство склонны оценивать резюме, а по сути человека, стоящего за ним) с точки зрения «зацепило — не зацепило». Потому так сегодня важно уйти от шаблонного изложения фактов по формуле «было-есть». Да, конечно, чем меньше воды, тем лучше, но совсем уже усердствовать в «словесной скупости» не стоит.

Время нынче дорого, потому деловые люди ценят его чрезмерно. И в том, что касается общения с сотрудниками также. Тем более, если речь идёт лишь о претендентах на должности. Потому, как показывает практика, большинство склонны оценивать резюме, а по сути человека, стоящего за ним) с точки зрения «зацепило — не зацепило». Потому так сегодня важно уйти от шаблонного изложения фактов по формуле «было-есть». Да, конечно, чем меньше воды, тем лучше, но совсем уже усердствовать в «словесной скупости» не стоит. Второе. И этот момент вытекает из первого. Резюме должно быть максимально информативным. Подача — «Скажу немного, дорасскажу на собеседовании» — не работает от слова никак. Современные руководители не склонны тратить время на уточнение информации. Однозначно при прочих равных предпочтение будет отдано тому соискателю, который изложил о себе больше фактов. Где учился, где работал, какие навыки есть…

И этот момент вытекает из первого. Резюме должно быть максимально информативным. Подача — «Скажу немного, дорасскажу на собеседовании» — не работает от слова никак. Современные руководители не склонны тратить время на уточнение информации. Однозначно при прочих равных предпочтение будет отдано тому соискателю, который изложил о себе больше фактов. Где учился, где работал, какие навыки есть… Третье. Резюме должно быть чётко структурированным и грамотно написанным. Это касается всего: от орфографии до запятых, от подбора шрифта до равных интервалов между абзацами и выравниванием строк. Здесь срабатывает психология: чем чётче выглядит резюме, тем адекватнее, считают работодатели, его составитель.

Резюме должно быть чётко структурированным и грамотно написанным. Это касается всего: от орфографии до запятых, от подбора шрифта до равных интервалов между абзацами и выравниванием строк. Здесь срабатывает психология: чем чётче выглядит резюме, тем адекватнее, считают работодатели, его составитель. Четвёртое. Конечно, в резюме нужно говорить о себе, но… с точки зрения выгод, которые получит нанимателей, если выберет именно вас. Сложный момент, но, уверяют эксперты, те, кто умеет вкладывать в деловые письма именно такой посыл, выигрывают в 80% случаев из ста. И в любом случае — продавайте себя!

Конечно, в резюме нужно говорить о себе, но… с точки зрения выгод, которые получит нанимателей, если выберет именно вас. Сложный момент, но, уверяют эксперты, те, кто умеет вкладывать в деловые письма именно такой посыл, выигрывают в 80% случаев из ста. И в любом случае — продавайте себя! Пятое. Составляя резюме, лучше представлять товар лицом. В прямом смысле слова: фотографии должны быть удачными, а аватарки в соцсетях лучше с котиков сменить на ваш портрет. Суть в том, что сегодня большинство работодателей, заинтересовавшись кандидатом на должность, пойдут смотреть его профили на социальных ресурсах. Так что главная рекомендация здесь: если претендуете на серьёзную должность, то «подчистите» свои аккаунты: фото с праздников под заголовком «Я после пятой бутылки» и т.д. лучше точно убрать.

Составляя резюме, лучше представлять товар лицом. В прямом смысле слова: фотографии должны быть удачными, а аватарки в соцсетях лучше с котиков сменить на ваш портрет. Суть в том, что сегодня большинство работодателей, заинтересовавшись кандидатом на должность, пойдут смотреть его профили на социальных ресурсах. Так что главная рекомендация здесь: если претендуете на серьёзную должность, то «подчистите» свои аккаунты: фото с праздников под заголовком «Я после пятой бутылки» и т.д. лучше точно убрать. Шестое. Не врите в резюме. И не врите ни в коем случае, если правдивую информацию о вас можно где-либо найти. Эксперты говорят, что 70% резюме — это резюме, в которых их составители, если не врут, то хвастаются на пустом месте или же откровенно преувеличивают собственные достоинства. Надо ли говорить, что такой подход к делу дорого обходится потом, когда доводится отвечать за свои слова на практике? Частая, кстати, проблема, когда речь заходит о знании иностранных языков.

И ещё: стоит ли прикладывать рекомендации от предыдущих работодателей? Да, стоит. Считается, что они вызывают больший интерес у кадровиков, чем те же сертификаты об образовании, тем более, когда под рассмотрением резюме работника с большим опытом. Однако! Если у вас рекомендации есть, но на данный момент у вас не самые хорошие отношения с людьми, которые их составляли, то забудьте про них. Многие работодатели интересуются прошлым своих потенциальных сотрудников, общаясь с коллегами-руководителями напрямую. Не уверены, что про вас идёт хорошая молва — не рискуйте.

Есть ли смысл в резюме «продавать себя»? Однозначно — да. Никогда не умоляйте своих достоинств. Всё, что «нажито непосильным трудом» в плане профессионализма, должно быть представлено максимально полно!