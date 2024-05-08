Имейте ввиду: наследников могут наказать за использование наследства без оформления﻿

В Федеральной нотариальной палате дали подробные разъяснения, когда использование имущества, полученного по наследству, может принести проблему. Например, нельзя раньше времени снимать деньги с карты покойного. Нельзя садиться за руль наследственной машины без оформления. И другие важные нюансы.
Не все знают, что после смерти владельца машины она снимается с учета и не допускается к движению по дорогам. Все регистрационные документы (ПТС, СТС, страховой полис) становятся недействительными, — рассказывают в Федеральной нотариальной палате. — То же самое относится к любому транспортному средству, подлежащему регистрации: от автобуса и мотоцикла до вездехода и трактора.
До официального вступления в наследство и перерегистрации транспорта никто не может им распоряжаться, даже прямой наследник. Даже если у него была доверенность или он был вписан в страховку.
Минимум полгода «железному коню» придется стоять в гараже, — подчеркивают эксперты. — За езду раньше времени водителя могут привлечь к административной ответственности. При этом фактически принять машину можно. Например, чтобы отремонтировать ее. Но вот управлять ею — нет.
Человек, который управляет транспортным средством без надлежащих документов, может быть привлечен к административной ответственности по целому ряду статей КоАП. Например: «Управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке». Или: «Несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств». Реальный случай из практики: потенциальный наследник раньше времени сел за руль машины наследодателя и наездил штрафов на несколько сотен тысяч рублей.
До получения свидетельства о праве на наследство нельзя также расходовать деньги, оставшиеся на банковских счетах покойного.
Даже если у вас есть доступ к банковскому приложению или картам умершего, не стоит ими пользоваться. С точки зрения закона это серьезное правонарушение, — подчеркивают эксперты.
В определенных ситуациях могут даже возбудить уголовное дело за хищение чужого имущества. Кроме того, велик риск, что человека, неправомерно снявшего деньги, могут по гражданскому иску признать недостойным наследником.
источник: «Российская газета» (автор: Владислав Куликов)
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