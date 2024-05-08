Имейте ввиду: наследников могут наказать за использование наследства без оформления﻿

В Федеральной нотариальной палате дали подробные разъяснения, когда использование имущества, полученного по наследству, может принести проблему. Например, нельзя раньше времени снимать деньги с карты покойного. Нельзя садиться за руль наследственной машины без оформления. И другие важные нюансы.

Не все знают, что после смерти владельца машины она снимается с учета и не допускается к движению по дорогам. Все регистрационные документы (ПТС, СТС, страховой полис) становятся недействительными, — рассказывают в Федеральной нотариальной палате. — То же самое относится к любому транспортному средству, подлежащему регистрации: от автобуса и мотоцикла до вездехода и трактора.

До официального вступления в наследство и перерегистрации транспорта никто не может им распоряжаться, даже прямой наследник. Даже если у него была доверенность или он был вписан в страховку.

Минимум полгода «железному коню» придется стоять в гараже, — подчеркивают эксперты. — За езду раньше времени водителя могут привлечь к административной ответственности. При этом фактически принять машину можно. Например, чтобы отремонтировать ее. Но вот управлять ею — нет.

Человек, который управляет транспортным средством без надлежащих документов, может быть привлечен к административной ответственности по целому ряду статей КоАП. Например: «Управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке». Или: «Несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств». Реальный случай из практики: потенциальный наследник раньше времени сел за руль машины наследодателя и наездил штрафов на несколько сотен тысяч рублей.