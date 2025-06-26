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Имейте ввиду: недолгий срок владения объектом недвижимости может быть признаком мошенничества при сделке﻿

Имейте ввиду: недолгий срок владения объектом недвижимости может быть признаком мошенничества при сделке﻿

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:16 26.06.2025

Недолгий срок владения собственностью при сделках с недвижимостью может быть признаком мошенничества или попыткой скрыть обременения, которые ставят сделку под сомнение, рассказали РИА Новости в Федеральной нотариальной палате.

При сделках с недвижимостью может насторожить недолгий срок владения объекта в собственности. За этим может крыться попытка быстро перепродать жилье, полученное незаконно. Бывает так, что продавцы пытаются скрыть судебные разбирательства, касающиеся недвижимости, и прочие обременения, которые ставят сделку под сомнение, — рассказали в нотариальной палате.

В нотариальной палате отметили, что нотариусы такие «подводные камни» при подготовке к сделке оперативно выявляют – неожиданно для потенциальных покупателей.

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Также нотариусы подчеркнули, что стоит быть осторожнее при расчетах – не стоит верить в обещания на словах или в обычные расписки. Надежнее всего использовать депозит нотариуса – тогда деньги за жилье перейдут от покупателя к продавцу четко после исполнения всех условий по договору.

источник: РИА Новости

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