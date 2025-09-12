Иммунизацию против гриппа прошли более 124 тысяч крымчан

С начала старта вакцинальной кампании 124 764 жителя Республики Крым прошли иммунизацию против гриппа. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Республики Крым Антон Лясковский.
На сегодняшний день вакцинированы 99 698 взрослых и 25 066 детей. Напомню, что для создания коллективного иммунитета необходимо вакцинировать не менее 62% населения – это 1 157 460 человек, включая 288 290 детей, — рассказал заместитель министра.
Пройти иммунизацию можно в любой ближайшей медицинской организации, независимо от территориального прикрепления. Организованы мобильные пункты вакцинации — в Симферополе пройти иммунизацию можно в крупных торговых центрах, в Евпатории мобильный прививочный пункт работает на проспекте Победы.
Призываем работодателей организовать вакцинацию трудовых коллективов на рабочем месте. Для этого следует обратиться в ближайшую поликлинику, согласовать дату приезда медицинских работников и тем самым проявить заботу о здоровье своих сотрудников, обеспечить бесперебойную работу предприятия в период эпидемического подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ, — цитирует пресс-служба Министерства здравоохранения РК Антона Лясковского.
Заместитель министра здравоохранения Крыма также напомнил, что иммунизация против гриппа рекомендуется всем группам населения, но особенно показана лицам старше 60 лет, детям с 6 месяцев, студентам, беременным женщинам (II-III триместр), людям с хроническими заболеваниями, медицинским работникам, работникам образования, транспорта и коммунальной сферы.
Абсолютным противопоказанием к иммунизации против гриппа является возраст до шести месяцев и, если ранее была аллергическая реакция на один из компонентов препарата. Временный медотвод от прививки против гриппа даётся в случае заболевания острой инфекцией, либо в случае обострения хронических болезней. Вакцинироваться можно после полного выздоровления.
источник: пресс-служба Министерства здравоохранения РК
