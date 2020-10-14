Имущественные налоги: как жители Севастополя могут воспользоваться льготами в 2020 году

В Севастополе продолжается кампания по уплате имущественных налогов за 2019 год. Заплатить налоги необходимо не позднее 1 декабря 2020 года.

В нашем городе физические лица уплачивают транспортный и земельный налог. Кроме того, граждане уплачивают налог за принадлежащую им на праве собственности недвижимость на территории других субъектов, в частности жилые дома, квартиры, комнаты, гаражи, машино-места, объекты незавершенного строительства, иные строения, сооружения и помещения. Расчет этих налогов производят налоговые органы на основании сведений, поступающих из регистрирующих органов. Для уплаты налогов направляется налоговое уведомление с указанием сумм и данных, на основе которых они были рассчитаны. В налоговом уведомлении могут быть указаны данные по нескольким подлежащим уплате налогам, с учетом льгот, — отмечают в пресс-службе ведомства.

Ознакомиться с полным перечнем льгот, действующих за налоговый период 2019 года, можно с помощью сервиса «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам». Всего в соответствии с Налоговым кодексом РФ предусмотрено 16 льготных категорий граждан.

Обращаем внимание, что права на льготы имеют лица, достигшие «предпенсионный возраст». Эта федеральная льгота закреплена также на региональном уровне. В Севастополе принят Закон города Севастополя от 3 октября 2018 года № 443-ЗС «О внесении изменений в некоторые законы города Севастополя, предусматривающие меры социальной поддержки и иные льготы для лиц, достигших возраста, дающего право на пенсию по старости». Этим законом предусмотрены, в частности, льготы по уплате имущественных налогов для севастопольцев, достигших возраста 55 и 60 лет и имеющих необходимый страховой стаж:

не облагаемые налогом 6 соток — вычет по земельному налогу в размере кадастровой стоимости 600 кв. м от общей площади принадлежащего гражданину земельного участка;

освобождение от уплаты налога на имущество физических лиц в отношении одного объекта недвижимости каждого вида (дом или часть дома, квартира или ее часть, комната, гараж и т.д.).

Если право на льготу по транспортному, земельному налогам и налогу на имущество возникло в 2020 году впервые, то гражданин может обратиться в любую налоговую инспекцию с соответствующим заявлением по установленной форме.

Напомним, что граждане, имеющие право на льготу, могут предоставить заявление по форме непосредственно в любой налоговый орган, а также подать его через МФЦ, направить по почте либо через личный кабинет налогоплательщика.